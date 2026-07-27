Mogu da vam zatvore prodavnicu i naplate 2 miliona - greška sa hlebom "Sava" skupo se plaća

Kupci u Srbiji sve češće na rafovima trgovina pronalaze hleb od 300 grama sa nazivom „Sava“ po ceni od 67,99 dinara. Međutim, važeća uredba Vlade Srbije precizno propisuje kakav mora da bude hleb "Sava" – najmanje 500 grama, sa određenim sastavom i maksimalnom cenom od 65 dinara, piše Telegraf Biznis.

Na prvi pogled, proizvod koji se nalazi na policama izgleda kao još jedna povoljna ponuda, ali detalji iz propisa otvaraju pitanje da li hleb od 300 grama može da se smatra istim proizvodom koji je država definisala kao obavezni hleb za građane.

Prema važećoj uredbi, odgovor je – ne.

Šta tačno propisuje uredba za "Sava" hleb?

Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna tipa T-500 jasno određuje uslove koje ovaj proizvod mora da ispuni.

Hleb „Sava“ iz uredbe mora:

da ima najmanje 500 grama;

da bude proizveden od brašna T-500;

da se prodaje po maksimalnoj ceni od 65 dinara po vekni;

da čini najmanje 30 odsto ukupne dnevne proizvodnje hleba kod proizvođača;

da učestvuje sa najmanje 30 odsto dnevne nabavke hleba u maloprodaji.

To znači da vekna od 300 grama, bez obzira na naziv proizvoda, ne ispunjava uslove za hleb „Sava“ koji je definisan državnom uredbom.

Hleb od 300 grama može da se prodaje, ali nije zamena za propisani „Sava“

Proizvođači i trgovci mogu da prodaju hleb manje gramaže, ali on ne može da zameni obaveznu veknu od 500 grama.

Problem nastaje kada kupci u prodavnici vide proizvod sličnog naziva, dok istovremeno ne mogu lako da pronađu hleb koji je propisan uredbom.

Upravo zbog toga potrošači postavljaju pitanje da li se u svim trgovinama poštuje obaveza da regulisani hleb bude dostupan u dovoljnoj količini.

Računica pokazuje veliku razliku u ceni

Kada se cene uporede po kilogramu, razlika postaje još vidljivija.

Regulisani hleb „Sava“:

500 grama – maksimalno 65 dinara;

cena po kilogramu – oko 130 dinara.

Hleb od 300 grama:

cena – 67,99 dinara;

cena po kilogramu – oko 226,63 dinara.

To znači da je hleb od 300 grama po kilogramu oko 74 odsto skuplji od regulisanog hleba „Sava“.

Za kupce to praktično znači da manja vekna može delovati jeftinije zbog niže ukupne cene, ali je kada se preračuna količina – značajno skuplja.

Kolike su kazne za trgovce i proizvođače?

Za nepoštovanje uredbe predviđene su ozbiljne novčane kazne.

Pravna lica mogu biti kažnjena iznosom od:

100.000 do 2.000.000 dinara.

Pored novčane kazne, moguće su i dodatne mere, uključujući zabranu obavljanja određene delatnosti u periodu od šest meseci do godinu dana.

Kazne mogu biti izrečene i odgovornim licima u kompanijama, kao i preduzetnicima.

Ko kontroliše da li se uredba poštuje?

Nadzor nad primenom pravila sprovode nadležna ministarstva, koja proveravaju:

da li proizvođači proizvode dovoljne količine hleba T-500;

da li trgovci imaju propisan udeo ovog proizvoda u ponudi;

da li se poštuju propisane cene.

Kontrole se obavljaju kroz proizvodnu dokumentaciju, otpremnice i evidenciju nabavke.

Šta kupci treba da znaju?

Hleb od 300 grama može biti potpuno legalan proizvod ako ima ispravnu deklaraciju i jasne podatke o sastavu i težini.

Međutim, on nije isti proizvod kao hleb „Sava“ iz državne uredbe.

Za potrošače je najvažnije da obrate pažnju na:

gramažu proizvoda;

deklaraciju;

cenu po kilogramu;

dostupnost regulisanog hleba od 500 grama.

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