Istovremeno, zabeležene su brojne promene cena, pa su pojedine vrste voća i povrća poskupele, dok su druge postale pristupačnije.

Beograd: Bogata ponuda, ali slabija prodaja

Na kvantaškoj pijaci u Beogradu ponuda domaćeg voća i povrća bila je na nivou prethodne sedmice. Kupcima je bilo dostupno i južno voće, kao i grožđe iz uvoza.

Ponuda povrća bila je veoma dobra, ali je promet bio nešto slabiji zbog godišnjih odmora. Kada je reč o cenama, poskupeli su borovnica, malina, višnja, šljiva, celer, cvekla, krastavac salatar, paradajz, spanać i zelena salata.

S druge strane, niže cene zabeležene su kod breskve, ostalih sorti jabuka i krušaka, nektarine, trešnje, brokolija, karfiola, pasulja, crnog luka, paprike, tikvica i patlidžana.

Na zelenoj pijaci Skadarlija nije bilo značajnijih promena u ponudi voća i povrća. Poskupeli su borovnica, malina, jabuka, smokva, brokoli, krastavac salatar i zelena salata, dok su pojeftinili ostale sorte krušaka, trešnja, višnja, boranija, karfiol, kelj, beli luk, crni luk, ostale vrste paprike, patlidžan i praziluk.

Pančevo: Šljiva i dinja skuplje, kajsija jeftinija

Na pijačnim tezgama u Pančevu zabeležena je uobičajena ponuda poljoprivrednih proizvoda.

U odnosu na prethodnu sedmicu, više cene imali su šljiva, dinja, paradajz i tikvice, dok su pojeftinili jabuka sorte Ajdared, kajsija, kupina i karfiol.

Prodaja voća i povrća ocenjena je kao prosečna.

Leskovac: Ponuda bolja, kupaca manje

Prema podacima reportera STIPS-a iz Leskovca, ponuda na kvantaškoj pijaci bila je nešto bolja nego prethodne sedmice, ali je prodaja ostala slaba, kao i tokom nekoliko prethodnih nedelja.

Od proizvoda koji su pojeftinili izdvajaju se šarena boranija, žuta boranija, dinja i paprika šilja, dok su cene ostalih proizvoda uglavnom ostale nepromenjene.

Užice: Veća ponuda oborila cene pojedinog povrća

Na zelenoj pijaci u Užicu bolja ponuda nektarine, kruške, krompira, belog luka, crnog luka, paradajza i šargarepe dovela je do pada njihovih cena u odnosu na prethodni period.

Istovremeno, više cene zabeležene su kod borovnice, jabuke sorte Ajdared, krastavca salatara i lubenice.

Sezonska ponuda i dalje bogata

Podaci sa pijaca širom Srbije pokazuju da je ponuda sezonskog voća i povrća i dalje veoma dobra, uprkos nešto slabijoj prodaji tokom letnjih meseci. Cene se razlikuju od grada do grada, a na njih najviše utiču ponuda, potražnja i sezonska dostupnost pojedinih proizvoda.

Kupci tako i ove sedmice mogu da pronađu širok izbor domaćih poljoprivrednih proizvoda, uz primetna pojeftinjenja kod dela voća i povrća, ali i poskupljenja pojedinih sezonskih kultura.

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