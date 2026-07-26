Prema podacima osiguravajuće kompanije Allianz, u Nemačkoj se svake godine u saobraćajnim nezgodama ošteti oko 870.000 farova.

Istovremeno, prosečna cena jednog fara porasla je sa 708 evra u 2015. na čak 1.251 evro u 2025. godini, dok pojedini modeli koštaju i do 6.700 evra, piše Carscoops, prenosi B92.

Razlog leži u sve složenijoj tehnologiji. Današnji farovi koriste Matrix LED sisteme, lasersko osvetljenje, adaptivna svetla i naprednu elektroniku, pa čak i manja oštećenja mogu da dovedu do veoma skupih popravki.

Allianz smatra da problem nije sama tehnologija, već način na koji proizvođači rešavaju popravke.

U mnogim slučajevima nije moguće zameniti samo oštećeno staklo, kućište ili elektronski modul, već se menja kompletan far, što značajno povećava troškove za vozače i osiguravajuće kuće.

Kao pozitivan primer navodi se Toyota, kod koje je kod pojedinih modela moguće zasebno zameniti staklo, kućište, elektronske komponente i nosače fara.

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