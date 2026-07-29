Time je ova kompanija postala tek druga u istoriji koja je to uspela, nakon proizvođača čipova Envidije, preneo je Rojters.

Akcije Epla tokom dana dostigle su rekordnu vrednost koja je kompaniju procenila na oko 5,036 biliona dolara, ali su do kraja trgovanja blago izgubile na vrednosti, pa je tržišna kapitalizacija iznosila oko 4,96 biliona dolara (oko 4,27 biliona evra).

Rast vrednosti akcija usledio je nakon što je Epl prošle sedmice ponovo preuzeo titulu najvrednije svetske kompanije od Envidije, čije su akcije bile pod uticajem pada u sektoru proizvođača poluprovodnika i zabrinutosti investitora zbog visokih ulaganja u infrastrukturu za veštačku inteligenciju (AI).

Za razliku od pojedinih konkurenata, Epl je zadržao oprezniji pristup ulaganjima u razvoj sopstvene AI infrastrukture i umesto toga koristi partnerska rešenja za veštačku inteligenciju, što je smanjilo troškove i pozitivno uticalo na raspoloženje investitora, piše Euronews.

Istovremeno, kompanija je zadržala cene ajfon uređaja, dok je poskupela pojedine drugih proizvoda, što je doprinelo rastu prihoda.

Dodatni podsticaj akcijama dala je i najava novog programa iznajmljivanja uređaja u saradnji sa kompanijom Klarna, koji korisnicima omogućava korišćenje ajfona uz mesečnu pretplatu.



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