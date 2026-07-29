Najavljena septembarska isplata od oko 6.000 dinara ponovo je otvorila pitanje koje zanima veliki broj građana Srbije – ko ima pravo na novac, odakle sredstva dolaze i šta se danas dešava sa akcijama koje su građanima podeljene tokom procesa privatizacije, piše Kamatica.

Mnogi i dalje nisu sigurni da li poseduju akcije koje su dobili pre više od decenije, niti znaju kako mogu da provere da li im pripada deo novca.

Kako su građani dobili besplatne akcije

Akcionarski fond formiran je 2010. godine, nakon donošenja Zakona o besplatnoj podeli akcija iz 2007. godine.

Tada je oko 4,8 miliona građana Srbije steklo pravo na akcije različitih kompanija u državnom vlasništvu.

Građanima su tada pripale:

pet akcija Naftne industrije Srbije (NIS),

jedna akcija Aerodroma Beograd,

31 akcija Telekoma Srbija,

sedam akcija Akcionarskog fonda.

Upravo iz tog procesa potiče i deo prava građana na sredstva koja se danas isplaćuju.

Odakle dolazi novac za isplatu

Sredstva Akcionarskog fonda godinama su se prikupljala iz različitih izvora – privatizacija državnih preduzeća, stečajnih masa, vraćenih akcija i dividendi.

Prema dostupnim podacima, u fondu se trenutno nalazi nešto manje od 30 milijardi dinara.

Taj novac namenjen je vlasnicima akcija, odnosno građanima koji imaju pravo na sredstva iz fonda.

Za građane koji su punoletstvo stekli nakon 2010. godine ranije je najavljivano da bi deo sredstava mogao biti obezbeđen iz drugih izvora.

Mnogi građani ne znaju da imaju akcije

Iako je od besplatne podele akcija prošlo više od 15 godina, veliki broj građana i dalje nije siguran da li poseduje akcije koje su im pripale.

Posebno pitanje je šta se dešava sa ljudima koji su promenili adresu, izgubili dokumentaciju ili jednostavno nikada nisu proveravali svoje vlasništvo.

Provera je moguća uz važeću ličnu kartu u poslovnicama pošta ili u Poštanskoj štedionici, gde građani mogu dobiti informacije o tome da li imaju akcije:

Akcionarskog fonda,

Aerodroma Beograd,

Naftne industrije Srbije (NIS),

Telekoma Srbija.

Kako građani mogu da provere da li im pripada novac

Građani koji nisu sigurni da li imaju akcije trebalo bi prvo da provere svoje vlasništvo, jer pravo na isplatu zavisi od toga da li su evidentirani kao akcionari.

Mnogi su tokom godina zaboravili na akcije koje su dobili besplatno, dok pojedini nisu ni znali da ih poseduju.

Zbog toga se pred svaku novu isplatu ponovo otvara isto pitanje – koliko građana zapravo zna da ima pravo na novac iz akcija dobijenih tokom privatizacije.

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