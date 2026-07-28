Ali broj turista je naglo opao zbog nedavnog rata između SAD, Izraela i Irana, a stopa popunjenosti hotela pala je sa 80 odsto na oko 10 procenata nakon što je emirat bio meta raketnih napada u martu.

Sada vlasti duboko posežu za svojim džepovima kako bi preokrenule stvari za destinaciju koja se ranije smatrala sigurnim utočištem na Bliskom istoku.

Novi program nudi stanovnicima i građanima Ujedinjenih Arapskih Emirata pakete nagrada u vrednosti do 3.000 AED (oko 816 dolara ili 700 evra) u zamenu za preporučivanje rođaka ili prijatelja da posete Dubai.

Pokrenut ranije ovog meseca, program "Poziv u Dubai" omogućava osobama starijim od 18 godina sa važećom ličnom kartom Emirata da preporuče do tri gosta za boravke koji počinju od sada do 31. oktobra.

Pogodnosti uključuju boravak u hotelima i ponude za restorane. Upućeni posetioci moraju biti nerezidenti UAE, imati važeću turističku vizu i stići "vazdušnim, morskim ili drumskim putem", prema informacijama koje je objavio Visit Dubai.

Nova mera je najnovija u nizu pokušaja vlade da ponovo privuče turiste. Ostali potezi uključuju ukidanje noćne hotelske takse u luksuznijim objektima i ukidanje opštinskog poreza od sedam odsto koji se ranije primenjivao na hotelske i restoranske račune.

Dubai ulaže velike napore da obnovi svoj turistički imidž nakon što je Iran početkom ove godine pokrenuo napade širom Bliskog istoka, uključujući napade balističkim raketama i dronovima usmerene na tu destinaciju, izveštava Si-En-En (CNN).

"Noćna mora"

Iako je većina raketa presretnuta, napadi su prouzrokovali štetu na nekim od najznačajnijih gradskih objekata, uključujući luksuzni hotel sa pet zvezdica Fairmont The Palm i hotel Jumeirah Burj Al Arab, koji je trenutno zatvoren zbog 18-mesečne renovacije.

Međunarodni aerodrom u Dubaiju, jedno od najvažnijih transportnih čvorišta na svetu, bio je primoran da se privremeno zatvori u martu, dok su razne avio-kompanije, uključujući British Airways i Emirates, privremeno obustavile letove do te destinacije.

Fizička šteta na destinaciji svakako može biti popravljena, i mnoge avio-kompanije i dalje posluju, ali ostaje da se vidi da li se šteta po reputaciju Dubaija koju je prouzrokovao sukob može popraviti.

"Ovo je potpuna noćna mora za Dubai jer je njegova sama suština zavisila od toga da bude sigurno utočište u problematičnom regionu", napisala je Čincija Bjanko, stručnjak za Arapsko poluostrvo i region Zaliva u Evropskom savetu za spoljne odnose, u postu na platformi Iks ranije ove godine.

Saveti za putovanja za UAE ostaju na snazi iz raznih zemalja. SAD pozivaju putnike da razmisle o putovanju u zemlju.

"Mislim da je to izazvalo oklevanje, ali nije suštinski narušilo poverenje u same UAE", rekao je za CNN prošlog meseca Naim Maadad, osnivač i izvršni direktor kompanije Gates Hospitality.

Kako kaže, međunarodna publika često posmatra Bliski istok kao jedan široki region, umesto da razlikuje pojedinačne zemlje, i ova percepcija prirodno utiče na odluke o putovanju.

Maadad je naglasio da UAE "nastavlja da pokazuje stabilnost, snažnu infrastrukturu i kontinuitet poslovanja", dodajući da, iako aerodromi, hoteli, restorani i atrakcije destinacije "ostaju potpuno funkcionalni", danas je "više psihološki izazov".

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.