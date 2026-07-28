Iako konačna cifra na uplatnici i dalje zavisi od snage motora, starosti automobila i cene tehničkog pregleda, država je precizirala iznose za dokumentaciju i registarske oznake.

Dokumenta i nalepnice: Osnovni trošak za svakog vozača

Bez obzira na to koju kategoriju vozila posedujete, izdavanje osnovnih dokumenata je fiksno. Prema novom cenovniku, saobraćajna dozvola košta 880 dinara, dok je za registracionu nalepnicu (bilo unutrašnju ili spoljašnju) potrebno izdvojiti 270 dinara.

Ukoliko se dogodi da izgubite dokumenta ili oštetite nalepnicu, izdavanje duplikata saobraćajne dozvole ili potvrde o privremenoj registraciji koštaće vas znatno više - 3.350 dinara.

Cene registarskih tablica: Od traktora do teških kamiona

Trošak za same tablice varira u zavisnosti od tipa prevoznog sredstva:

- 1.490 dinara: Cena za par tablica za putnička vozila, autobuse, trolejbuse, taksi vozila (TX), teretna vozila i teške četvorocikle.

- 1.040 dinara: Iznos za motocikle, mopede, teške tricikle, kao i lake tricikle i četvorocikle.

- 750 dinara: Taksa za tablice za traktore, radne mašine, motokultivatore i priključna vozila.

Posebni zahtevi: Oldtajmeri i luksuz "po izboru"

Za ljubitelje istorijskih vozila i one koji žele unikatnost na putu, važe posebne tarife. Vlasnici oldtajmera (vozila od istorijskog značaja) plaćaće 1.470 dinara za tablice za automobile i kamione, odnosno 1.030 dinara za motocikle i mopede.

Sa druge strane, statusni simbol u vidu tablica po izboru ostaje najskuplja stavka. Građani koji žele personalizovane oznake za svoj putnički automobil moraće da plate čak 106.860 dinara za par tablica.

Privremena registracija i probne table

Vozači koji imaju potrebu za privremenim kretanjem vozila moraju računati na trošak kartonskih probnih tablica koji iznosi 1.760 dinara po danu, uz dodatnih 370 dinara za sam zahtev za njihovo izdavanje, piše Blic Biznis.

Važno je napomenuti da ove administrativne takse čine samo deo ukupnog troška, u koji ulaze i obavezno osiguranje od autoodgovornosti, tehnički pregled, kao i eventualni porez na upotrebu motornog vozila.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.