Vozači uskoro dobijaju novu vezu sa BiH - za dva meseca otvara se autoput

Kako je naveo, u ovom delu Srbije nastavlja se realizacija velikih infrastrukturnih projekata koji treba da unaprede povezivanje Srema i Mačve sa Bosnom i Hercegovinom.

„Završavamo ono što je strateški projekat. Deonica Slepčević–Badovinci završena je 82 odsto, dok autoput Kuzmin–Sremska Rača završavamo za dva meseca i tada ga otvaramo. Biće pušteno u saobraćaj i prvih pet kilometara od granice ka Bijeljini. Sve što se tiče Srema i Mačve i njihovog povezivanja radimo na najbolji način“, rekao je Vučić.

Dodao je i da je za izgradnju deonice od pet kilometara do granice sa Republikom Srpskom nedavno uplaćeno dodatnih 10 miliona evra.

Kako će izgledati nova deonica autoputa?

Autoput Kuzmin–Sremska Rača projektovan je kao savremena saobraćajnica sa dve vozne i jednom zaustavnom trakom u oba smera, razdvojenim kolovozima i projektovanom brzinom od 130 kilometara na čas.

Trasa počinje kod denivelisane petlje Kuzmin, gde se povezuje sa postojećim autoputem E-70 Beograd–Zagreb.

Na ovoj deonici grade se dve denivelisane petlje – Kuzmin 1, koja povezuje dva autoputa, i Bosut, dok je u okviru projekta predviđena i izgradnja mosta preko Save kod Sremske Rače, kao i novog graničnog prelaza.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: