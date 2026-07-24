Na kvantaškoj pijaci u Beogradu bolja ponuda kruške, nektarine i šljive uticala je na pad njihovih cena. Sa druge strane, u odnosu na prethodnu sedmicu skuplji su bili grožđe, jagoda, kajsija i trešnja.

Kada je reč o povrću, najzastupljeniji su bili krastavac salatar, lubenica, paprika, paradajz, krompir, crni luk i šargarepa. Rast cena zabeležen je kod karfiola, kelja i zelja, dok su niže cene evidentirane za brokoli, kupus, celer, cveklu, krastavac salatar, lubenicu, mladi luk, papriku baburu, paradajz, pasulj, patlidžan, papriku šilju i spanać.

Bolja ponuda oborila cene pojedinog sezonskog voća

Na zelenoj pijaci Kalenić u Beogradu takođe je zabeležena dobra ponuda poljoprivrednih proizvoda, ali je prodaja bila slabija, što prodavci povezuju sa sezonom godišnjih odmora.

U odnosu na prethodnu sedmicu poskupeli su breskva, kruška, borovnica, grožđe, šljiva, jagoda, nektarina, ribizla, praziluk i ljuta paprika. Istovremeno, niže cene zabeležene su kod banana, pojedinih sorti jabuka, celera, krompira, paprike, patlidžana, tikvica i šargarepe.

Prodavci beleže slabiji promet uprkos punim tezgama

Na zelenoj pijaci u Subotici ponuda breskvi, kajsija, krušaka i šljiva bila je solidna. U odnosu na prethodni period pojeftinili su dinja, paradajz i zelena salata.

Slična situacija zabeležena je i na kvantaškoj pijaci u Leskovcu, gde je ponuda voća i povrća bila zadovoljavajuća, ali je prodaja bila slabija nego prethodne sedmice.

Kada su u pitanju cene, u Leskovcu su poskupeli krastavac salatar, krompir, pasulj i tikvice, dok su jeftiniji bili banana, breskva, kajsija, nektarina, šljiva, boranija, dinja, crni luk, ljuta paprika i šargarepa.

Prema podacima Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS), ponuda sezonskog voća i povrća ostaje dobra na većini pijaca, dok prodavci ističu da je promet i dalje slabiji zbog letnjih odmora.

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