Saobraćaj u desnoj traci u smeru ka Hamburgu bio je privremeno obustavljen u sredu zbog kvarova kamiona koji je zahtevao hitnu popravku na putu. Iako je zatvaranje trake blagovremeno objavljeno na elektronskim saobraćajnim portalima iznad kolovoza, veliki broj vozača je nastavio da vozi zabranjenom trakom.

Zaustavna traka kao „prečica“ za izbegavanje gužve

Prema navodima Policijske uprave Bremena, neki vozači su otišli ​​korak dalje i pokušali da zaobiđu obezbeđeno radno mesto i pokvareni kamion koristeći zaustavnu traku. U roku od samo 13 minuta, policajci su zabeležili ukupno 51 prekršaj i pokrenuli prekršajne ​​postupke protiv svih vozača.



Sankcije uključuju ne samo novčane kazne, već i kaznene poene u nemačkom saobraćajnom registru, kao i potencijalne zabrane vožnje za one koji su ugrozili druge učesnike u saobraćaju ili izazvali opasne situacije.



Saobraćajni stručnjaci i policija napominju da se zatvaranje traka na autoputevima uvek najavljuje unapred – prvo žutom trepćućom strelicom koja usmerava vozače da se prebace u susednu traku.



U trenutku kada se crveni krst (X) pojavi iznad saobraćajne trake, ta traka je zvanično zatvorena i svaka dalja vožnja u njoj je strogo zabranjena. „Nastavak vožnje ispod crvenog krsta je pravno ekvivalentan prolasku kroz crveno svetlo“, upozoravaju saobraćajni advokati, piše Fenix magazin.



Bremenska policija je iskoristila ovaj incident da još jednom skrene pažnju na važnost poštovanja privremene signalizacije tokom vrhunca letnjih putovanja, jer se rizik od opasnih situacija na privremenim radnim mestima ili kvarova povećava sa povećanjem intenziteta saobraćaja.



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