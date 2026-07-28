Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 22,7 milijardi evra, malo više nego juče.

Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 29 u kategoriji "strah", za nijansu gore od jučerašnjih 30 u istoj kategoriji.

Vrednost itirijuma (ETH) pala je za 3,37 odsto na 1.663,24 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 0,88 odsto na 500,83 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je pala za 4,57 odsto na 64,43 evra, a avalanš (AVAX) za 2,88 odsto na 5,68 evra. Telegramova kriptovaluta gram (GRAM), koja je nedavno zamenila tonkoin na berzi, pala je za 3,07 odsto na 1,28 evra.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute COTI, DEXE i SNO.

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