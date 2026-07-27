Glamočić je rekao da su zbog kuge malih preživara koja se pojavila u Temišvaru u blizini granice sa Srbijom pojačane mere na granicama.

"Pojačali smo te mere na granici i sve, da ne uđu. Era je virusa. Granice među državama nisu granice za viruse, naravno, jer oni to ne poznaju", rekao je Glamočić za TV Pink.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je juče da je na jednom gazdinstvu na području opštine Raška, na kojem se nalazilo 67 ovaca i 60 jagnjadi, potvrđeno žarište boginja ovaca i koza.

Veterinarska služba reagovala je brzo i efikasno, prepoznala je promene kod životinja na vreme, odmah uzela uzorke i dostavila ih Veterinarskom specijalističkom institutu "Kraljevo", navodi se u saopštenju ministarstva.

Boginje ovaca i koza predstavljaju veoma zaraznu virusnu bolest koja nastaje kada virus dospe u osetljivo stado, najčešće unošenjem zaražene životinje u stado ili kontaktom sa životinjama iz zaraženog područja.

Bolest se prenosi neposrednim kontaktom, sekretom iz nosa i očiju, promenama na koži i otpalim krastama, ali i posredno - preko kontaminirane odeće, obuće, opreme, vozila i stelje. Moguće je i širenje vazduhom na kraćim udaljenostima, kao i mehaničko prenošenje putem insekata.

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