Ključno pitanje je: da li će neki vozači morati da nastave da voze sa probnom dozvolom čak i nakon isteka zakonskog roka?

Prema trenutnim informacijama, moguće je, ali samo za određenu grupu vozača.

Probna vozačka dozvola u Srbiji - šta se menja?

Mnogi su pogrešno protumačili najave o ukidanju probnih dozvola, misleći da to znači ukidanje svih onih ograničenja koja važe za početnike. U stvari, ideja je da se ukine samo obrazac na kojem se izdaju. Dakle, kada bude usvojen novi Zakon o bezbednosti saobraćaja, početnicima će se izdavati prave dozvole, ali sa kodom koji sugeriše da je to zapravo probna dozvola i da za njenog vlasnika važe izvesna ograničenja. Koja će to ograničenja biti, za sada se još ne zna.

Ono što je sigurno jeste da će sa takvom dozvolom moći da se vozi i u inostranstvu jer će izgledati poptuno isto kao prava, međunarodno priznata.

Takođe ramatra se i uvođenje dodatnih mera kontrole za vozače koji često krše propise.

To znači da bi sistem mogao postati stroži, ali selektivno, piše Autoinfo.rs

Ko će morati duže da vozi sa probnom dozvolom?

Prema najavama, nove mere bi se odnosile na vozače koji:

- Često prave saobraćajne prekršaje;

- Voze pod dejstvom alkohola;

- Koriste psihoaktivne supstance i,

- Pokazuju rizično ponašanje u saobraćaju.

Drugim rečima, zakon bi bio usmeren na pojedince, a ne na sve mlade vozače.

Statistika: da li su mladi vozači zaista problem?

Podaci pokazuju da vozači sa probnom dozvolom učestvuju u oko sedam odsto saobraćajnih nezgoda. To znači da problem postoji, ali nije dominantan u ukupnoj slici saobraćaja u Srbiji.

Zbog toga se i razmatra model u kojem će samo rizični vozači biti dodatno ograničeni.

Kako bi nova pravila funkcionisala?

Predlog podrazumeva uvođenje sistemskog praćenja ponašanja vozača sa probnom dozvolom.

Potencijalni model

- Vozač pravi prekršaje;

- Institucije beleže ponašanje;

- Izdaje se upozorenje i,

- Ponavljanje prekršaja dovodi do sankcija.

Najvažnija promena

Vozač možda neće dobiti pravu vozačku dozvolu (bez koda), čak i nakon ispunjavanja uslova, ako ima lošu evidenciju prekršaja.

U tom slučaju, moraće da nastavi da vozi sa probnom dozvolom i poštuje sva propisana ograničenja.

Zašto se uvodi ova mera?

Glavni cilj je povećanje bezbednosti u saobraćaju kroz individualnu odgovornost.

Umesto da svi vozači trpe ista ograničenja, ideja je da:

- Odgovorni vozači napreduju bez prepreka i,

- Rizični vozači ostanu pod kontrolom duže vreme

Kako to utiče na mlade vozače?

Za mnoge će ovo biti dodatna motivacija da voze odgovorno.

Međutim, za one koji često krše pravila, to može značiti:

- Duži period vožnje sa ograničenjima;

- Odlaganje prave vozačke dozvole i,

- Stroži nadzor ponašanja,

Da li je nova regulativa već usvojena? Ne, ovo je i dalje predlog.

Moguće su izmene ovakvog predloga pre konačnog usvajanja zakona.

Potencijalne promene u vezi sa probnom vozačkom dozvolom u Srbiji donose potpuno novi pristup sa fokusom na ponašanju vozača.

Ako se zakon usvoji u ovom obliku, način na koji vozite tokom probnog perioda direktno će uticati na vaša buduća prava.

Drugim rečima - probna dozvola više neće biti samo formalnost.

FAQ - Često postavljana pitanja

Da li će svi vozači voziti duže sa probnom dozvolom? Ne. Ova mera bi se odnosila samo na vozače koji često krše propise.

Da li mogu ostati bez prave dozvole?

Ne trajno, ali bi moglo doći do odlaganja njenog izdavanja.

Kada počinju nova pravila?

Za sada nema tačnog datuma - zakon je i dalje u fazi predloga.

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