Direktor Fonda PIO Relja Ognjenović poručio je da je namera skupa da se saslušaju problemi, sugestije i predlozi penzionera kako bi zajedno planirali mere za naredni period.

Prema njegovim rečima veliko interesovanje penzionera novopazarskog kraja potvrđuje značaj ovakvih susreta i najavio dobre vesti za sve korisnike penzija.

"Završili smo izradu zakona o isplati državne pomoći i kao što je najavio predsednik Aleksandar Vučić, kompletna isplata biće realizovana 14. septembra. Do tada će biti isplaćene i redovne penzije svim kategorijama korisnika, tako da će septembar zaista biti mesec penzionera", rekao je Ognjenović.

Predsednik Saveza penzionera Srbije Andreja Savić istakao je da su tribine sa penzionerima postale važan mehanizam za unapređenje njihovog standarda i direktnu komunikaciju sa institucijama.

"U Novom Pazaru imamo veoma dobru saradnju sa Udruženjem penzionera i zadovoljni smo načinom na koji sprovode sve aktivnosti. Na području grada živi oko 14.500 korisnika penzija, zbog čega je važno da budemo u neposrednom kontaktu sa njima. Na ovim tribinama nastaju brojne ideje koje kasnije postaju deo državnih mera, a danas ćemo imati priliku da čujemo i prve reakcije na novi paket ekonomskih i socijalnih mera", rekao je Savić.

Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac naglasio je da lokalna samouprava kontinuirano vodi računa o najstarijim sugrađanima.

"Novi Pazar jeste grad mladih, ali ne zaboravljamo generacije koje su svojim radom gradile ovaj grad. Današnja tribina bila je prilika da naši penzioneri direktno razgovaraju sa rukovodstvom Fonda PIO i Saveza penzionera Srbije, dobiju odgovore na pitanja iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, ali i da iznesu predloge kako lokalna samouprava i republičke institucije mogu dodatno unaprediti kvalitet njihovog života", rekao je Biševac, piše Tanjug.

Tokom razgovora sa penzionerima Novog Pazara naglašeno je da će sugestije i predlozi iz ovog grada biti uzeti u obzir prilikom kreiranja budućih programa namenjenih najstarijim građanima. Skup je organizovao PIO fond, a prisutno je bilo oko 500 penzionera.

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