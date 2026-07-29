Administrativna greška koja može skupo da vas košta - građani često zanemare jednu prijavu

Mnogi građani Srbije ne obraćaju pažnju na jednu važnu obavezu koja se odnosi na prijavu prebivališta i promenu adrese. Iako deluje kao obična administrativna stvar, neprijavljena promena podataka može kasnije da napravi ozbiljan problem, a u određenim slučajevima može uslediti i novčana kazna.

Promena adrese stanovanja ne završava se samo preseljenjem u novi stan ili kuću. Građani imaju obavezu da promenu prebivališta prijave nadležnim organima u propisanom roku.

Preselili ste se? Ovo mnogi zaborave

Česta situacija je da se neko preseli kod partnera, kupi novu nekretninu, iznajmi stan ili promeni grad zbog posla, ali nikada ne promeni podatke u dokumentima.

Problem nastaje kada adresa u evidenciji više ne odgovara stvarnom mestu stanovanja.

Zbog toga mogu nastati komplikacije kod:

dostave zvaničnih dokumenata,

glasanja,

ostvarivanja pojedinih prava,

zamene ličnih dokumenata,

komunikacije sa državnim institucijama.

Poseban problem može nastati ako građanin ne može da primi važne pozive ili rešenja jer se šalju na adresu koja više nije aktuelna.

Koliko vremena imate za prijavu promene adrese?

Građani koji menjaju prebivalište dužni su da promenu prijave nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj stanici prema mestu novog prebivališta.

Prilikom prijave obično je potrebno dostaviti ličnu kartu i dokaz o osnovu stanovanja, odnosno dokument kojim se potvrđuje pravo na adresu na kojoj osoba prijavljuje prebivalište.

Ukoliko osoba ne prijavi promenu u predviđenom roku, može se suočiti sa prekršajnom odgovornošću.

Kazna može stići i bez klasične kontrole

Mnogi misle da problem nastaje samo ako ih neko proverava na terenu, ali nepravilnosti mogu biti primećene i tokom drugih administrativnih postupaka.

Na primer, problem može isplivati kada građanin:

menja ličnu kartu,

podnosi zahtev za određeni dokument,

rešava imovinske ili pravne poslove,

dolazi u kontakt sa državnim evidencijama.

Zbog toga se dešava da građani tek naknadno saznaju da njihovi podaci nisu usklađeni sa stvarnim stanjem.

Šta ako živite kao podstanar?

Veliki broj problema nastaje kod ljudi koji žive u iznajmljenim stanovima.

Mnogi podstanari godinama žive na jednoj adresi, ali nikada ne prijave prebivalište ili boravište jer smatraju da to nije važno.

Međutim, uredna prijava adrese može biti značajna zbog brojnih administrativnih postupaka i zaštite prava građana.

Za prijavu je potrebno imati odgovarajuću dokumentaciju koja potvrđuje osnov korišćenja stana.

Zašto je važno da podaci budu tačni?

Tačna adresa nije samo formalnost. Ona omogućava da državne institucije imaju ispravne podatke i da građani na vreme dobijaju sva obaveštenja.

Pogrešna ili zastarela adresa može dovesti do toga da osoba propusti važne rokove, sudske pozive ili druga zvanična obaveštenja.

Proverite podatke pre nego što nastane problem

Ako ste se u prethodnom periodu selili, proverite da li je vaša adresa ažurirana u zvaničnim evidencijama.

Posebno obratite pažnju ako ste:

kupili novu nekretninu,

promenili mesto stanovanja,

preselili se zbog posla,

dugo živeli kao podstanar na drugoj adresi.

Jedan odlazak na vreme može sprečiti kasnije komplikacije, dodatne troškove i moguće kazne.

Mnogi građani ovu obavezu smatraju nevažnom, sve dok im ne napravi problem. Zato je najbolje proveriti da li se podaci u dokumentima poklapaju sa stvarnim stanjem.

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