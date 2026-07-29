EUR EUR 117,07 117,43din 117,78
USD USD 102,99 103,30din 103,61
CAD CAD 72,92 73,14din 73,36
AUD AUD 71,75 71,96din 72,18
GBP GBP 136,90 137,31din 137,72
CHF CHF 125,68 126,06din 126,44
KURSNA LISTA

Nekretnine

Administrativna greška koja može skupo da vas košta - građani često zanemare jednu prijavu

Mnogi građani Srbije zaborave da prijave promenu prebivališta. 

Autor:  Dubravka Jovanović
29.07.2026.12:10
0
Administrativna greška koja može skupo da vas košta - građani često zanemare jednu prijavu
Chinnapong/shutterstock.com
Zašto je Ajfon 17 Pro mnogo skuplji u Evropi nego u Americi - isti telefon, a razlika u ceni ogromna
Muhammad Bahaa/shutterstock.com
 Zašto je Ajfon 17 Pro mnogo skuplji u Evropi nego u Americi - isti telefon, a razlika u ceni ogromna
Prethodna vest
NIS pustio u probni rad dve gasne elektrane 
Foto:Andrey_Popov/Shutterstock
 NIS pustio u probni rad dve gasne elektrane 
Sledeća vest

Mnogi građani Srbije ne obraćaju pažnju na jednu važnu obavezu koja se odnosi na prijavu prebivališta i promenu adrese. Iako deluje kao obična administrativna stvar, neprijavljena promena podataka može kasnije da napravi ozbiljan problem, a u određenim slučajevima može uslediti i novčana kazna.

Promena adrese stanovanja ne završava se samo preseljenjem u novi stan ili kuću. Građani imaju obavezu da promenu prebivališta prijave nadležnim organima u propisanom roku.

Preselili ste se? Ovo mnogi zaborave

Česta situacija je da se neko preseli kod partnera, kupi novu nekretninu, iznajmi stan ili promeni grad zbog posla, ali nikada ne promeni podatke u dokumentima.

Problem nastaje kada adresa u evidenciji više ne odgovara stvarnom mestu stanovanja.

Zbog toga mogu nastati komplikacije kod:

  • dostave zvaničnih dokumenata,
  • glasanja,
  • ostvarivanja pojedinih prava,
  • zamene ličnih dokumenata,
  • komunikacije sa državnim institucijama.

Poseban problem može nastati ako građanin ne može da primi važne pozive ili rešenja jer se šalju na adresu koja više nije aktuelna.

Koliko vremena imate za prijavu promene adrese?

Građani koji menjaju prebivalište dužni su da promenu prijave nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj stanici prema mestu novog prebivališta.

Prilikom prijave obično je potrebno dostaviti ličnu kartu i dokaz o osnovu stanovanja, odnosno dokument kojim se potvrđuje pravo na adresu na kojoj osoba prijavljuje prebivalište.

Ukoliko osoba ne prijavi promenu u predviđenom roku, može se suočiti sa prekršajnom odgovornošću.

Kazna može stići i bez klasične kontrole

Mnogi misle da problem nastaje samo ako ih neko proverava na terenu, ali nepravilnosti mogu biti primećene i tokom drugih administrativnih postupaka.

Na primer, problem može isplivati kada građanin:

  • menja ličnu kartu,
  • podnosi zahtev za određeni dokument,
  • rešava imovinske ili pravne poslove,
  • dolazi u kontakt sa državnim evidencijama.

Zbog toga se dešava da građani tek naknadno saznaju da njihovi podaci nisu usklađeni sa stvarnim stanjem.

Šta ako živite kao podstanar?

Veliki broj problema nastaje kod ljudi koji žive u iznajmljenim stanovima.

Mnogi podstanari godinama žive na jednoj adresi, ali nikada ne prijave prebivalište ili boravište jer smatraju da to nije važno.

Međutim, uredna prijava adrese može biti značajna zbog brojnih administrativnih postupaka i zaštite prava građana.

Za prijavu je potrebno imati odgovarajuću dokumentaciju koja potvrđuje osnov korišćenja stana.

Zašto je važno da podaci budu tačni?

Tačna adresa nije samo formalnost. Ona omogućava da državne institucije imaju ispravne podatke i da građani na vreme dobijaju sva obaveštenja.

Pogrešna ili zastarela adresa može dovesti do toga da osoba propusti važne rokove, sudske pozive ili druga zvanična obaveštenja.

Proverite podatke pre nego što nastane problem

Ako ste se u prethodnom periodu selili, proverite da li je vaša adresa ažurirana u zvaničnim evidencijama.

Posebno obratite pažnju ako ste:

  • kupili novu nekretninu,
  • promenili mesto stanovanja,
  • preselili se zbog posla,
  • dugo živeli kao podstanar na drugoj adresi.

Jedan odlazak na vreme može sprečiti kasnije komplikacije, dodatne troškove i moguće kazne.

Mnogi građani ovu obavezu smatraju nevažnom, sve dok im ne napravi problem. Zato je najbolje proveriti da li se podaci u dokumentima poklapaju sa stvarnim stanjem.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.
 
 
administracija prijava boravište

Povezane vesti

Dovoljan je selfi, nema šifre - Gugl uvodi prijavu licem
FOTO: Pexels

Dovoljan je selfi, nema šifre - Gugl uvodi prijavu licem

14:04 | 0
Ekspo 2027 okuplja svet - više od 1.000 kandidata iz inostranstva prijavilo se za volonterski program
Foto: Ekspo 2027

Ekspo 2027 okuplja svet - više od 1.000 kandidata iz inostranstva prijavilo se za volonterski program

16:00 | 0
Stočari mogu da se prijave - počeo novi krug isplate premija za mleko
Foto: Stani37/shutterstock

Stočari mogu da se prijave - počeo novi krug isplate premija za mleko

10:26 | 0
Ogroman interes za Ekspo 2027 - više od 6.000 prijava volontera iz 63 zemlje
Expo 2027

Ogroman interes za Ekspo 2027 - više od 6.000 prijava volontera iz 63 zemlje

13:35 | 0
APR širi mrežu u Srbiji - nova organizaciona jedinica otvorena u Vršcu
Foto: Shutterstock

APR širi mrežu u Srbiji - nova organizaciona jedinica otvorena u Vršcu

13:28 | 0
Komentari (0)

Nekretnine

Nekada 300, danas 700 evra - kirije u Hrvatskoj postale nedostižne za mnoge
Editorial/C. Nass/shutterstock.com

Nekada 300, danas 700 evra - kirije u Hrvatskoj postale nedostižne za mnoge

10:57 Nekretnine
Još 55 majki dobilo pomoć države za prvi stan - od 2022. isplaćeno 28 miliona evra
Foto: Natalia Lebedinskaia/Shutterstock.com

Još 55 majki dobilo pomoć države za prvi stan - od 2022. isplaćeno 28 miliona evra

12:09 Nekretnine
Novi prozori, fasada i krov za samo 500 evra - porodica iz Užica otkrila kako je uspela
Foto: Shutterstock | shuterstock

Novi prozori, fasada i krov za samo 500 evra - porodica iz Užica otkrila kako je uspela

19:56 Nekretnine
Koja bolje izoluje? Mnogi ne znaju razliku između kamene i staklene vune
Foto: The World Traveller / Shutterstock.com

Koja bolje izoluje? Mnogi ne znaju razliku između kamene i staklene vune

13:22 Nekretnine
Stan na dan u Beogradu - koliko košta smeštaj, gde su najjeftiniji apartmani i kada su cene najviše
Sergey Golovunin/shutterstock.com

Stan na dan u Beogradu - koliko košta smeštaj, gde su najjeftiniji apartmani i kada su cene najviše

12:08 Nekretnine
Na samo par sati vožnje od Beograda, u EU metropoli, možete da kupite stan za 15.000 evra - "Kao nov automobil"
Editorial/Dragos Asaftei/shutterstock.com

Na samo par sati vožnje od Beograda, u EU metropoli, možete da kupite stan za 15.000 evra - "Kao nov automobil"

09:32 Nekretnine
Dostavljeno je 239.679 potvrda - sjajan odziv za projekat "Svoj na svome"
Foto: Shutterstock.com

Dostavljeno je 239.679 potvrda - sjajan odziv za projekat "Svoj na svome"

06:58 Nekretnine
Kuća sa placem od skoro 12 ari prodaje se za 27.000 evra - malo domaćinstvo idealno za beg od gradske gužve
Foto: lightman_pic/Shutterstock.com

Kuća sa placem od skoro 12 ari prodaje se za 27.000 evra - malo domaćinstvo idealno za beg od gradske gužve

13:59 Nekretnine
Top 3 najjeftinija mesta u Srbiji za kupovinu nekretnine - kvadrat ispod 1.000 evra
Roman Babakin/shutterstock.com

Top 3 najjeftinija mesta u Srbiji za kupovinu nekretnine - kvadrat ispod 1.000 evra

11:18 Nekretnine
Koliko košta nov, uknjižen stan na Ledinama - cena će vas iznenaditi
Pawel Michalowski/shutterstock.com

Koliko košta nov, uknjižen stan na Ledinama - cena će vas iznenaditi

09:45 Nekretnine

Najnovije

Najčitanije

1min

Koliko košta da dete bude aktivan sportista - računica za najpopularnije sportove

4min

Oštećen avion Er Srbije - povučen iz saobraćaja na tri meseca 

30min

Ostalo je još dva dana! APR će naplatiti dodatnih 3.130 dinara, ako ne ispunite obavezu

31min

Ističe vam probna dozvola - ovi vozači bi mogli još dugo da voze sa ograničenjima

43min

Epl preuzeo titulu najvrednije svetske kompaniije - dostigao vrednost od 5 biliona dolara 

1D

Raj za džepove turista - u Nei Poriju ležaljka, frape, krofna i voda samo šest evra

1D

Vozači, spremite novac - ovo su nove cene registracije i tablica koje važe u Srbiji

1D

Mole turiste da im se vrate - nude oko 700 evra samo da dođu posle udara na imidž luksuznog raja

1D

NIS povukao ključan potez pred istek američke licence - evo šta sledi posle 31. jula

1D

Vozači uskoro dobijaju novu vezu sa BiH - za dva meseca otvara se autoput

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,43 117,78
USD USD 102,99 103,3 103,61
CAD CAD 72,92 73,14 73,36
AUD AUD 71,75 71,96 72,18
GBP GBP 136,9 137,31 137,72
CHF CHF 125,68 126,06 126,44

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 56.097,00 €
ETH ETH 1.678,44 €
LTC LTC 40,52 €
DOT DOT 0,67 €
BCH BCH 188,39 €
LINK LINK 7,39 €
BNB BNB 500,72 €
XMR XMR 301,27 €
Powered by CoinGecko API