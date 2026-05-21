Za Program dodele bespovratnih sredstava za podršku razvoja privrednih aktivnosti u seoskim sredinama u 2026. godini obezbeđeno je 40 miliona dinara, a sredstva su namenjena  preduzetnicima iz svih delatnosti koje su potrebne za normalno funkcionisanje sela i unapređenje proizvodnje, preneo je Tanjug.

Za Programa dodele bespovratnih sredstava za podršku razvoja dobrovoljnih vatrogasnih društava u seoskim sredinama za 2026. godinu predviđena su sredstva u visini od 79,77 miliona dinara, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Cilj ovog programa jeste da se unapredi nivo zaštite seoskog stanovništva od požara i ostalih vanrednih situacija.

