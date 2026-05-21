Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici niz dokumenata neophodnih za rad državnih institucija i organa, među kojima su i dve uredbe o dodeli bespovratnih sredstava - za podršku razvoja privrednih aktivnosti u seoskim sredinama u iznosu od 40 miliona dinara i podršku razvoja dobrovoljnih vatrogasnih društava u tim sredinama sa 79,77 miliona dinara.