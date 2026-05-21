Za Program dodele bespovratnih sredstava za podršku razvoja privrednih aktivnosti u seoskim sredinama u 2026. godini obezbeđeno je 40 miliona dinara, a sredstva su namenjena preduzetnicima iz svih delatnosti koje su potrebne za normalno funkcionisanje sela i unapređenje proizvodnje, preneo je Tanjug.
Za Programa dodele bespovratnih sredstava za podršku razvoja dobrovoljnih vatrogasnih društava u seoskim sredinama za 2026. godinu predviđena su sredstva u visini od 79,77 miliona dinara, saopšteno je iz Vlade Srbije.
Cilj ovog programa jeste da se unapredi nivo zaštite seoskog stanovništva od požara i ostalih vanrednih situacija.
Vlada Srbije usvojila dve uredbe o dodeli bespovratnih sredstava seoskim sredinama
Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici niz dokumenata neophodnih za rad državnih institucija i organa, među kojima su i dve uredbe o dodeli bespovratnih sredstava - za podršku razvoja privrednih aktivnosti u seoskim sredinama u iznosu od 40 miliona dinara i podršku razvoja dobrovoljnih vatrogasnih društava u tim sredinama sa 79,77 miliona dinara.
