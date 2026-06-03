Zato se mnogi pitaju kako prepoznati prirodno zreo paradajz i razlikovati ga od onog proizvedenog u intenzivnoj proizvodnji. Iako spoljašnji izgled nije pouzdan pokazatelj kvaliteta, određeni detalji mogu pomoći pri izboru.

Ne težite savršenom izgledu. Paradajz koji izgleda besprekorno i potpuno isto kao i ostali plodovi na tezgi često privlači kupce.

Međutim, u prirodnim uslovima, plodovi se retko razvijaju do iste veličine, oblika i nijanse boje. Prirodno uzgajani paradajz najčešće pokazuje manje razlike koje ukazuju na njihov autentičan razvoj. Manje nesavršenosti, mali žlebovi i male razlike u boji mogu ukazivati na prirodniji proces sazrevanja.

Takav paradajz često ima puniji i izraženiji ukus u poređenju sa plodovima koji izgledaju gotovo savršeno i ujednačeno. Miris mnogo otkriva o kvalitetu. Miris može mnogo otkriti o kvalitetu paradajza. Zreo paradajz ima prepoznatljiv, svež, blago sladak miris koji je najizraženiji oko stabljike.

Ako gotovo da nema miris, često je reč o voću koje je prerano ubrano. Voće treba da bude čvrsto na dodir, ali ne previše tvrdo. Previše tvrdo može značiti da paradajz nije dovoljno zreo, dok previše mekano često ukazuje da je prezreo ili više nije potpuno svež. Kada se preseče, kvalitetan paradajz ima ravnomerno raspoređeno meso, dovoljno soka i prijatnu aromu.

Unutrašnjost treba da bude ujednačene teksture, bez velikih tvrdih ili bledih delova. Pojava žućkastih zona ili neujednačena boja ne mora nužno značiti da je voće tretirano hemikalijama. Na izgled unutrašnjosti mogu uticati sorta, vremenski uslovi tokom uzgoja, kao i način transporta i skladištenja. Birajte proverene prodavce.

Prilikom kupovine paradajza, važno je obratiti pažnju i na prodavca. Oni koji mogu da pruže informacije o poreklu proizvoda, vremenu berbe i načinu skladištenja često ulivaju više poverenja nego oni koji svaki proizvod predstavljaju kao domaći bez dodatnog objašnjenja, piše Dnevno.hr

Preporučljivo je dati prednost sezonskom paradajzu i lokalnim proizvođačima. Često su to plodovi koji nemaju potpuno savršen izgled koji nude najbogatiji i najprirodniji ukus.

Paradajz koji se prodaje u zatvorenoj ambalaži najčešće potiče iz veće proizvodnje. Samo po sebi to ne govori ništa o kvalitetu, ali kupcu uskraćuje mogućnost da proceni miris, čvrstinu i izgled svakog ploda pojedinačno, što može otežati procenu svežine i zrelosti.

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