Ministar saobraćaja Kris Bonet (Chris Bonett) branio je ovu inicijativu kao ključan deo šireg plana za reformu prevoza, ističući da vlada ne želi da prisiljava građane na promene, već da ih podstiče na dobrovoljnoj bazi. Program, koji je bio otvoren za prijave do juna 2026. godine, deo je petogodišnjeg budžeta vrednog 25 miliona evra. Ideja je da se smanji broj aktivnih vozača.



Učesnici programa dobijaju ukupno 25.000 evra, odnosno 5.000 evra godišnje, ali moraju da ispune određene uslove: da imaju 30 ili manje godina, da žive na Malti najmanje sedam godina i da imaju minimalno 12 meseci staža sa vozačkom dozvolom B kategorije.



Iz inicijative su isključeni vozači kojima je vozačka dozvola suspendovana ili poništena, nosioci dozvola koje ne pripadaju Evropskoj uniji, kao i oni kojima je ona potrebna zbog posla. Osim toga, mera se primenjuje isključivo na vlasnike putničkih automobila; motocikli, kombiji i druga slična vozila su izuzeti.



Jednom kada prijava bude odobrena, učesnik potpisuje ugovor kojim se obavezuje da tokom petogodišnjeg perioda neće upravljati nikakvim motornim vozilom, i to ne samo na Malti, već bilo gde u svetu.



Obaveze i kazne jasno pokazuju koliko ozbiljno država shvata ovaj program. Ako policija uhvati učesnika za volanom, suočiće se sa automatskom kaznom od 5.000 evra, moraće da vrati sav do tada primljeni novac i izložiće se daljim pravnim posledicama.



Prema ministrovim rečima, cilj je da se prekine dugogodišnja „kultura automobila“ koja je Maltu dovela na rub saobraćajnog zagušenja, sa gotovo 0,8 vozila po stanovniku, što je jedna od najviših stopa na svetu, piše Blic.



Na kraju, kada istekne pet godina, učesnici će morati ponovo da podnesu zahtev za novu vozačku dozvolu i da završe kurs vožnje u trajanju od 15 sati.



I dok se rasprava nastavlja, ostaje otvoreno pitanje da li je ova skupa inicijativa hrabar iskorak prema održivoj budućnosti ili samo kap u moru problema koji zahteva dublje reforme.



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