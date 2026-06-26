Nove cene goriva važiće do sledećeg petka 3. juna. U odnosu prošlu nedelju, cene evrodizela su ostale iste, a benzin je skuplji za dva dinara, piše Blic.

Cene nafte se vraćaju na predratni nivo

Nakon što su dostigle nivo koji nije viđen od pre početka ratnog sukoba SAD i Irana, cene nafte su nastavile trend pada i u petak. Tenzije su i dalje prisutne, ali investitori sa blagim optimizmom prate dešavanja u na Bliskom istoku, procenjujući da li će nedavni diplomatski napori smanjiti rizik od poremećaja u lancu snabdevanja.



Međunarodne referentne cene fjučersa sirove nafte marke Brent za avgust pale su za 2,03 odsto na 73,73 dolara po barelu. Fjučersi američke sirove nafte marke West Texas Intermediate za avgust pali su za 2,11% na 70,4 dolara po barelu, pokazuju najnoviji podaci CNBC-a.



U međuvremenu, podsetimo, naftni kartel OPEK se suočava sa mogućnošću izlaska Iraka iz organizacije. To bi značilo veliki udarac budući da je u pitanju drugi najveći proizvođač u grupi. Irak je navodno tražio veću kvotu proizvodnje od kartela i rekao je grupi da bi mogao da ode ako se njegovi zahtevi ne ispune.



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