Obećanja o brzoj zaradi, lažni oglasi, poznate ličnosti u reklamama i pritisak da odmah uplatite novac najčešći su znaci investicionih prevara. Stručnjaci upozoravaju da su prevare danas sve uverljivije i da nekoliko minuta provere može sprečiti veliki finansijski gubitak, piše Kurir.

Ulaganje preko interneta postalo je sve dostupnije, ali je istovremeno otvorilo prostor i za nove oblike finansijskih prevara.

Prevaranti danas koriste profesionalno napravljene sajtove, lažne profile, snimke poznatih osoba i sofisticirane poruke kako bi građane ubedili da ulože novac u nepostojeće projekte.

Najčešće obećavaju veliku zaradu za kratko vreme, bez rizika i bez jasnih objašnjenja kako se novac zapravo ostvaruje.

Obećanje velike zarade za kratko vreme je prvi alarm

Stručnjaci upozoravaju da ne postoji investicija koja može unapred garantovati sigurnu i veliku zaradu.

Upravo zato bi ponude koje obećavaju „siguran profit“, „brzu zaradu“ ili „minimalan rizik“ trebalo odmah dodatno proveriti.

Vladimir Ilić, šef Odeljenja za upravljanje rizikom finansijskog kriminala u jednoj banci, ističe da su investicione prevare danas mnogo uverljivije nego ranije i da građani moraju biti posebno oprezni.

Pre donošenja bilo kakve odluke o uplati, savet je da se provere svi podaci o kompaniji, ponudi i osobi koja kontaktira potencijalnog investitora.

Pritisak da odmah uplatite novac je znak za uzbunu

Jedna od najčešćih taktika prevaranata jeste stvaranje osećaja hitnosti.

Koriste poruke poput:

„Ponuda važi samo danas“;

„Ostalo je još samo jedno mesto“;

„Morate odmah da uplatite“;

„Propustićete jedinstvenu priliku“.

Cilj je da osoba nema dovoljno vremena da proveri informacije ili se posavetuje sa nekim.

Ozbiljne investicione kompanije ne traže od građana da odluke donose pod pritiskom.

Lažni oglasi sa poznatim ličnostima sve češći

Veliki broj investicionih prevara širi se putem društvenih mreža i aplikacija za komunikaciju.

Prevaranti koriste:

lažne oglase na Fejsbuku i Instagramu;

lažne profile na LinkedInu;

poruke preko Vajbera, Vocapa i Telegrama;

fotografije i snimke poznatih ličnosti bez njihove dozvole.

Na taj način pokušavaju da stvore utisak da je ponuda proverena i pouzdana.

Stručnjaci upozoravaju da sama činjenica da se neka poznata osoba pojavljuje u reklami ne znači da ona zaista stoji iza investicije.

„Zarada“ postoji samo na ekranu, a onda traže još novca

Jedna od čestih prevara funkcioniše tako što korisniku nakon prve uplate pokažu navodnu zaradu na lažnoj platformi.

Kada osoba pokuša da podigne novac, prevaranti traže dodatne uplate.

Najčešći izgovori su:

plaćanje poreza;

dodatne provizije;

verifikacija naloga;

„otključavanje sredstava“.

U pitanju je jedan od najjačih znakova da osoba nije u kontaktu sa pravom investicionom kompanijom.

Nikada ne dozvoljavajte pristup telefonu ili računaru

Prevaranti često traže od građana da instaliraju programe za udaljeni pristup, kao što su:

AnyDesk;

TeamViewer;

RustDesk.

Navodno nude pomoć oko ulaganja ili tehničku podršku, ali na taj način mogu dobiti pristup uređaju.

To im omogućava da vide lične podatke, pristupe elektronskom bankarstvu i izvrše radnje bez znanja korisnika.

Stručnjaci savetuju da se ovakav pristup nikada ne dozvoli nepoznatim osobama.

Poseban oprez kada se novac šalje fizičkom licu

Dodatni znak za oprez jeste kada se od građana traži da novac uplate direktno na račun fizičke osobe.

Investicione kompanije uglavnom imaju jasno definisanu poslovnu strukturu, proverljive podatke i zvanične kanale poslovanja.

Pre bilo kakve uplate treba proveriti:

naziv kompanije;

sedište;

dozvole za rad;

iskustva drugih korisnika;

način poslovanja.

Šta uraditi ako sumnjate da je u pitanju prevara?

Ako ponuda deluje sumnjivo, najvažnije je ne donositi odluku pod pritiskom.

Preporučuje se:

ne uplaćivati novac odmah;

proveriti sve dostupne informacije;

ne davati podatke za pristup banci;

ne instalirati programe za daljinski pristup;

konsultovati banku ili stručnu osobu.

Kod ulaganja uvek postoji određeni rizik, ali obećanja o brzoj i sigurnoj zaradi najčešće su prvi znak da nešto nije u redu.

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