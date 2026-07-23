2Pozdravljam sporazum o 21. paketu sankcija protiv Rusije. U vreme kada Ukrajina dobija vojni zamah, naše sankcije nastavljaju da slabe ekonomske temelje ruskih ratnih napora", objavila je fon der Lajen na društvenoj platformi Iks.

Ona je istakla da je napravljen važan korak ka formalnoj zabrani ulaska ruskih boraca u EU, da je na listu zabrana transakcija dodato još 32 ruske banke, kriptovalute i platforme za trgovinu naftom, i da je ograničenje cene nafte zamrznuto na godinu dana, "kako ruska ratna mašinerija ne bi imala koristi od tržišnih šokova".

Ona je istakla da su po prvi put sankcije usmerene na plovila koja pomažu ruskoj floti u senci.

Ambasadori zemalja članica EU postigli su u četvrtak politički dogovor o 21. paketu sankcija protiv Rusije i pisani postupak za formalnu odluku biće pokrenut popodne, rekli su diplomatski izvori.

O 21. paketu se pregovaralo danima, a poslednja prepreka bio je zahtev Grčke da se njenim brodovlasnicima dozvoli da nastave transport tečnog ruskog gasa namenjenog trećim zemljama.

U četvrtak ujutru postignut je kompromis koji predviđa ograničeno izuzeće od zabrane transporta ruskog tečnog gasa u treće zemlje za ugovore zaključene pre 24. februara 2022. godine, datuma kada je počela ruska invazija na Ukrajinu.

Savet EU će jednom godišnje preispitati ovo izuzeće. Paket uključuje zamrzavanje gornje granice cene ruske nafte na 12 meseci na trenutnom nivou od 44,10 dolara po barelu, što će Rusiju lišiti značajnih prihoda od prodaje nafte, s obzirom na to da su cene nafte naglo porasle zbog sukoba na Bliskom istoku.

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