Fjučersi za brent naftu porasli su za 70 centi, odnosno 0,83 odsto, na 84,93 dolara po barelu, dok je američka laka nafta WTI poskupela za 81 cent, odnosno 1,03 odsto, na 79,76 dolara po barelu, čime su nadoknađeni gubici iz prethodne trgovinske sesije, javlja Rojters. Od početka sedmice oba referentna tipa nafte poskupela su za gotovo 12 odsto.

Brent je na putu da zabeleži treću uzastopnu sedmicu rasta, dok bi WTI mogao da ostvari drugu uzastopnu sedmičnu dobit.

Glavni tržišni analitičar kompanije KCM Trade Tim Voterer ocenio je da mogućnost da Crveno more postane još jedna velika tačka poremećaja u snabdevanju dodatno komplikuje izglede na globalnom tržištu nafte.

Prema njegovim rečima, istovremeni rizici u Ormuskom moreuzu i Crvenom moru održavaju geopolitičku premiju u cenama oba referentna tipa nafte.

Analitičari kompanije IG ocenili su da bi cena američke nafte WTI, ukoliko se održi iznad ključnog nivoa podrške u rasponu od sredine 70 dolara po barelu, mogla da dostigne nivo od oko 85 dolara.

Rast cena usledio je nakon što su Sjedinjene Američke Države prvi put od prošlomesečnog memoranduma o razumevanju kojim su privremeno obustavljena neprijateljstva izvele dva velika talasa vazdušnih udara u jednom danu, uglavnom na ciljeve duž južne obale Irana, dok su napadi nastavljeni i u četvrtak.

Istovremeno, azijske berze zabeležile su pad na početku današnjeg trgovanja, pri čemu je japanski indeks Nikei 225 oslabio za više od tri odsto.

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