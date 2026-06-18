Popularna aplikacija za dopisivanje uskoro bi mogla da dobije mogućnost slanja tekstualnih poruka koje mogu da se pročitaju samo jednom, nakon čega će automatski nestati bez mogućnosti ponovnog pristupa sadržaju, piše Kamatica.

Popularna aplikacija Vocap uveliko testira revolucionarnu opciju koja će korisnicima omogućiti slanje tekstualnih poruka za jednokratno gledanje. Ova promena predstavlja direktan odgovor na dugogodišnje zahteve korisnika koji žele maksimalnu bezbednost i privatnost prilikom deljenja osetljivih tekstualnih informacija.

Razvojni timovi kompanije Meta rade na tome da ova funkcija bude potpuno integrisana i spremna za globalno lansiranje u narednim mesecima. Stručnjaci za bezbednost navode da se nova opcija trenutno nalazi u naprednoj beta fazi testiranja za iOS i Android operativne sisteme.

Portal WABetaInfo prvi je primetio ove promene u kodu i potvrdio da će slanje ovakvih poruka biti veoma jednostavno. Kada funkcija postane dostupna, korisnici će pored polja za unos teksta imati ikonicu sa brojem jedan, koja označava da je poruka namenjena za jednokratno čitanje.

Pre uvođenja ove opcije, korisnici su morali da koriste različite načine kako bi sačuvali privremene poruke, najčešće pravljenjem snimka ekrana i deljenjem slike kroz opciju za jednokratno gledanje.

Uvođenjem nove funkcije, Meta omogućava direktno slanje poruka koje se brišu bez potrebe za dodatnim trikovima. Sve poruke poslate u ovom režimu biće automatski uklonjene sa servera i iz memorije uređaja čim ih primalac jednom otvori.

To znači da sadržaj neće biti dostupan za naknadno pregledanje, čak ni ako neko dođe u posed telefona ili pokuša da pristupi njegovim podacima.

Najvažniji deo ovog ažuriranja odnosi se na bezbednosni sistem koji bi trebalo da spreči zloupotrebu i neovlašćeno čuvanje poverljivih poruka. Vocap planira da ugradi zaštitu koja će onemogućiti pravljenje snimaka ekrana dok je jednokratna tekstualna poruka otvorena.

Ukoliko primalac pokuša da napravi snimak ekrana, aplikacija će prikazati upozorenje i blokirati pokušaj čuvanja sadržaja. Na taj način dodatno će biti zaštićena privatnost pošiljaoca.

Ovaj potez predstavlja važan korak u unapređenju bezbednosti korisnika, budući da se smanjuju mogućnosti zaobilaženja zaštitnih mehanizama. Blokiranjem snimaka ekrana i video-zapisa ekrana, Meta nastoji da dodatno ojača zaštitu privatne komunikacije i omogući korisnicima veću kontrolu nad sadržajem koji dele putem aplikacije.

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