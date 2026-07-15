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Expo 2027

Kompanija „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd do sada je potpisala više od 30 partnerskih sporazuma sa turističkim agencijama i hotelima iz Srbije

Kompanija „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd do sada je potpisala više od 30 partnerskih sporazuma sa turističkim agencijama i hotelima iz Srbije, a očekuje se da će ova mreža partnera nastaviti da raste u narednom periodu kroz zajedničku promociju Srbije i pripremu turističke ponude za specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 Beograd, najveći međunarodni događaj koji je Srbija ikada organizovala.

Autor:  Nina Stojanović
15.07.2026.13:02
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Kompanija „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd do sada je potpisala više od 30 partnerskih sporazuma sa turističkim agencijama i hotelima iz Srbije
Foto: Siniša Pašalić
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O daljem širenju ove partnerske mreže i zajedničkim aktivnostima razgovarano je danas na trećem radnom sastanku koji je kompanija „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd organizovala sa predstavnicima turističkih agencija, hotelske industrije i relevantnih institucija, posvećenom pripremama turističkog sektora za specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 Beograd.
Sastanak je okupio više od 20 turističkih agencija i više od 20 hotela, zatim predstavnike Turističke organizacije Srbije (TOS), Turističke organizacije Beograda (TOB), Asocijacije turističke industrije Srbije (ATIS), Poslovnog udruženja hotelsko-ugostiteljske privrede Srbije (HORES), kao i predstavnike drugih turističkih udruženja.

Glavna tema sastanka bilo je uključivanje domaće turističke privrede u međunarodnu promociju specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd. Predstavljen je inicijalni plan aktivnosti na više od 20 međunarodnih tržišta tokom perioda od septembra do novembra 2026. godine, koji obuhvata B2B i B2C turističke radionice, promotivne događaje namenjene dijaspori i nastupe na vodećim međunarodnim turističkim sajmovima.

Planirane aktivnosti biće realizovane u regionu, kao i u zemljama širom Evrope, sa ciljem predstavljanja Srbije i specijalizovane izložbe Ekspo 2027 potencijalnim turistima, turoperatorima i poslovnim partnerima.

Treći radni sastanak potvrdio je kontinuitet saradnje sa turističkom privredom, koja će imati važnu ulogu u organizaciji dolaska posetilaca iz celog sveta na specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 Beograd. 

Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na LINKU.

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Ekspo EXPO 2027 Beograd

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