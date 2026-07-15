"Regionalni izvoz energije biće dostupan svima ili nikome", navela je Iranska Revolucionarna garda u saopštenju koje je prenela državna novinska agencija IRNA.

Analitičari smatraju da Teheran time šalje signal da može da aktivira svoje saveznike, jemenske Hute, kako bi zatvorili moreuz Bab el-Mandeb, koji povezuje Crveno more i Adenski zaliv.

Veliki deo svetske trgovine prolazi kroz ovaj pomorski koridor, uključujući značajan deo saudijskog izvoza nafte. Visoki zvaničnik Huta upozorio je ranije ove nedelje da je grupa spremna da zatvori moreuz Bab el-Mandeb ako Saudijska Arabija nastavi svoje vojne napade na Jemen.

Rekao je da bi takav potez mogao da podigne cene nafte na 200 dolara po barelu. Huti su već pokazali svoju sposobnost da poremete globalnu trgovinu kada su počeli da napadaju trgovačke brodove u Crvenom moru nakon izbijanja rata u Gazi 2023. godine.

Nova pretnja dolazi dan nakon što je američka vojska objavila da je pokrenula novi talas udara na iranske vojne ciljeve, za koje je navela da imaju za cilj smanjenje sposobnosti Irana da napada trgovačke brodove u Ormuskom moreuzu.

Američka vojska tvrdi da je Iran napao sedam trgovačkih brodova u protekloj nedelji, pri čemu je nekoliko članova posade poginulo, nestalo ili povređeno.

Centralna komanda SAD (CENTCOM) objavila je da su desetine vojnih ciljeva u blizini Ormuskog moreuza i na iranskoj obali pogođene tokom sedmočasovne operacije. Iranska Revolucionarna garda saopštila je da će Ormuski moreuz ostati zatvoren "do kraja američkog zla".

Istovremeno, tvrdi da je u znak odmazde napala logistiku i vojne objekte američke Pete flote u Bahreinu, logistički centar u kuvajtskoj luci Mina Abdulah i američku bazu Azrak u Jordanu. Kuvajtske vlasti su potvrdile da je požar u jednom od pogođenih objekata stavljen pod kontrolu, dok je Jordan objavio da je preko noći presreo i oborio tri iranske balističke rakete.

U međuvremenu, američki predsednik Donald Tramp je zapretio novim napadima na iranska energetska postrojenja i mostove ako Teheran ne nastavi pregovore, piše tportal.

"Energetske ciljeve ćemo ostaviti za kraj, ali ćemo ih na kraju pogoditi", rekao je Tramp u intervjuu za Foks njuz.

Najnovija eskalacija je dodatno potresla tržište nafte, a cene sirove nafte su ponovo porasle, dostigavši najviše nivoe u poslednjih mesec dana.

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