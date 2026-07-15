Nemački DAX je pao za 0,94 odsto, francuski CAC 40 za 0,33 odsto, britanski FTSE 100 za 0,6 odsto, a moskovski MOEX za 1,79 odsto.

Prema podacima sa berze u 9.30 časova, cena sirove nafte WTI porasla je za 1,21 odsto na 80,263 dolara za barel, a cena nafte Brent za 1,26 odsto na 85,804 dolara.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,14303 dolara.

Cena zlata je pala na 4.028,68 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice porasla na 6,4546 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

U Evropi investitori analiziraju najnovije podatke o zaradi holandskog proizvođača mašina za najnaprednije čipove ASML, industrijsku proizvodnju u evrozoni, kao i konačne podatke o inflaciji u Španiji.

Na tržištu Sjedinjenih Američkih Država, rezultate će objaviti banka Morgan Stenli i fond Blek rok. Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u utorak porastao za 0,02 odsto na 52.508,27 poena, S&P 500 za 0,38 odsto na 7.543,59 poena, a Nasdak (Nasdaq) za 0,9 odsto na 26.107,01 poen.

U četvrtak će biti objavljeni podaci o prometu u maloprodaji Sjedinjenih Američkih Država i industrijskoj proizvodnji, ali i nedeljni broj zahteva za pomoć nezaposlenima, uz kvartalne rezultate firmi kao što su Netfliks i TSMC. U petak će biti objavljeni konačni podaci o junskoj inflaciji u evrozoni, koji mogu da utiču na očekivanja u vezi sa narednim potezima Evropske centralne banke.

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