Ako su zidovi i dalje hladni, u uglovima se pojavljuje buđ, a računi za grejanje ostaju visoki, vrlo je moguće da je problem u toplotnim mostovima – jednoj od najčešćih grešaka prilikom gradnje i renoviranja.

Stručnjaci upozoravaju da upravo ova mesta omogućavaju da toplota izlazi iz objekta mnogo brže nego kroz ostatak konstrukcije, zbog čega izolacija ne daje očekivane rezultate.

Šta su toplotni mostovi?

Toplotni most predstavlja deo konstrukcije kroz koji toplota lakše prolazi iz unutrašnjosti objekta ka spolja.

Kada se topao i vlažan vazduh iz prostorije susretne sa hladnim delom zida, dolazi do kondenzacije, a zatim i pojave vlage i buđi.

Osim većih računa za grejanje, toplotni mostovi mogu narušiti kvalitet vazduha i stvoriti uslove za razvoj gljivica.

Gde najčešće nastaju?

Toplotni mostovi najčešće se javljaju na spojevima različitih građevinskih elemenata, a posebno na:

prozorskim nadvratnicima;

stubovima i gredama;

unutrašnjim betonskim površinama;

čeonim stranama međuspratnih ploča.

Upravo se rub međuspratne ploče smatra najkritičnijom tačkom svake kuće ili zgrade.

Zašto je rub međuspratne ploče najveći problem?

Armirani beton veoma dobro provodi toplotu. Ako njegov spoljašnji deo nije adekvatno izolovan, hladnoća lako prodire u konstrukciju i prenosi se na plafone i zidove.

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Mnogi prilikom izrade fasade postavljaju kvalitetnu izolaciju na zidove od cigle, ali na betonskom delu koriste tanji sloj ili ga potpuno izostave.

Zbog toga toplota izlazi iz objekta upravo na mestu koje je trebalo posebno zaštititi.

Kako se problem rešava?

Najefikasnije rešenje jeste da se termoizolacija ugradi još tokom gradnje, pre betoniranja međuspratne ploče.

Kod renoviranja je važno da izolacija na betonskim delovima bude iste debljine kao i na ostatku fasade, kako bi ceo objekat bio obavijen neprekinutim termoizolacionim slojem.

Kod modernih objekata često se koriste i specijalni termoizolacioni elementi koji prekidaju prenos toplote između unutrašnjih i spoljašnjih betonskih delova konstrukcije, piše Kurir Biznis.

Stručnjaci ističu da termoizolacija vredi onoliko koliko je dobro izvedena njena najslabija tačka. Zato i mali propust na rubu međuspratne ploče može umanjiti efekat kompletne fasade i godinama povećavati troškove grejanja.

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