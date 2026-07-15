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Karijera

Sa 23 godine dao otkaz u banci i otišao na drugi kraj sveta - danas prima više od 2.100 evra nedeljno

Dok mnogi sanjaju o kancelarijskom poslu i sigurnoj karijeri, 26-godišnji Italijan Tait Vest odlučio je da krene potpuno drugačijim putem. 

Autor:  Nina Stojanović
15.07.2026.12:27
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Sa 23 godine dao otkaz u banci i otišao na drugi kraj sveta - danas prima više od 2.100 evra nedeljno
Instagram / Screenshot / tait_west
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Sa samo 23 godine napustio je posao u banci, preselio se u Australiju i zaposlio u rudarskoj industriji. Danas, tri godine kasnije, zarađuje oko 2.130 evra neto nedeljno.

Iz banke pravo u rudnik

Vest, poreklom iz Vićence, ispričao je italijanskim medijima da je u domovini imao stabilan posao u bankarskom sektoru, ali je smatrao da će za ozbiljniji napredak morati da čeka godinama.

Zbog toga je odlučio da sreću potraži u Australiji.

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Po dolasku nije planirao da radi u rudniku. Razmatrao je zaposlenje u banci ili ugostiteljstvu, ali se ubrzo pojavila prilika koju nije želeo da propusti.

Počeo od najjednostavnijih poslova

Njegovi prvi dani nisu bili laki.

Radio je pomoćne poslove, čistio prostorije i kuvao kafu, dok su mu poslodavci obezbedili smeštaj i hranu.

Vremenom je napredovao i danas radi kao pomoćnik mehaničara u rudarskoj oblasti Pilbara, gde održava mašine koje se koriste za eksploataciju zlata i gvozdene rude.

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Iako smene formalno traju 12 sati, kaže da efektivno radi između šest i sedam sati dnevno.

Plata porasla sa 1.500 na više od 2.100 evra nedeljno

Na početku je zarađivao između 1.500 i 1.600 evra neto nedeljno, dok danas njegova plata iznosi oko 2.130 evra nedeljno.

Kako navodi, troškovi života u Australiji nisu mnogo viši nego u Italiji, dok su uslovi rada znatno bolji.

Rudarska naselja imaju sve što je potrebno

Vest kaže da mnogi imaju pogrešnu predstavu o radu u rudnicima.

Prema njegovim rečima, rudarska naselja imaju prodavnice, teretane, sportske terene i druge sadržaje, dok svaki radnik ima svoju sobu sa kupatilom.

Najteže mu pada udaljenost od porodice

Iako je zadovoljan životom u Australiji, priznaje da mu najviše nedostaje porodica.

Njegovi roditelji u početku nisu podržavali odluku da ode na drugi kraj sveta, ali su kasnije promenili mišljenje kada su videli da je pronašao posao kojim je zadovoljan.

Pokrenuo i sopstveni posao

Pored rada u rudarskom sektoru, Vest je osnovao i agenciju koja pomaže Italijanima da pronađu posao i započnu novi život u Australiji.

Kaže da ne planira povratak u Italiju, jer smatra da mu je upravo odlazak u Australiju promenio život, piše Telegraf

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banka zarada rudnik

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