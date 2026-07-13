Država pooštrava mere zbog afričke kuge svinja - virus stigao i na veliku farmu, poznati novi podaci

Na sastanku su razmatrane nove mere koje bi trebalo da zaustave dalje širenje zaraze, nakon što je bolest potvrđena na čak 496 gazdinstava širom zemlje.

Sastanku, kojim je predsedavao ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić, prisustvovali su predstavnici kabineta predsednika Republike Aleksandra Vučića i predsednika Vlade Đura Macuta, Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Vojske Srbije, kao i predstavnici drugih nadležnih institucija, upravnih okruga i lokalnih samouprava na čijim teritorijama su registrovana žarišta afričke kuge svinja.

Gde su trenutno najveća žarišta?

Prema poslednjim podacima, afrička kuga svinja trenutno je aktivna na području Sremskog i Mačvanskog okruga, grada Beograda, dela Kolubarskog okruga, kao i u Orašju kod Velike Plane.

Istovremeno, zaraza je odjavljena u Pomoravskom i Šumadijskom okrugu, dok je postupak odjave u toku u Borskom okrugu.

Zaraženo 496 gazdinstava, više od 10.000 svinja eutanazirano

Zaključno sa 9. julom, afrička kuga svinja potvrđena je kod domaćih svinja na ukupno 496 gazdinstava u 18 opština i osam upravnih okruga.

U zaraženim gazdinstvima uginulo je 1.015 svinja, dok je zbog sprečavanja širenja bolesti eutanazirano 10.515 životinja.

Na farmi u Hrtkovcima eutanazirano više od 11.000 svinja

Jedan od najvećih udaraca stočarstvu zabeležen je na farmi "Mistral komerc" u Hrtkovcima, gde je 9. jula izvršena eutanazija više od 11.000 svinja.

Tom prilikom uklonjeno je oko 1.100 priplodnih krmača, oko 5.000 prasadi, kao i nekoliko hiljada tovljenika.

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić tada je poručio da je dosledna primena biosigurnosnih mera jedini način da se spreči dalje širenje afričke kuge svinja.

Tokom prethodna dva meseca u Mačvanskom i Sremskom okrugu, kao i na području Beograda, eutanazirano je više od 10.000 svinja na manjim gazdinstvima, ali je virus uprkos tome uspeo da prodre i na veliku farmu.

Država isplatila skoro 25 miliona dinara odštete

Vlasnicima ubijenih ili eutanaziranih životinja do sada je isplaćeno oko 24,9 miliona dinara na ime naknade štete.

Nadležni navode da su ljudi glavni prenosioci virusa, ukoliko ne poštuju propisane biosigurnosne mere, dok divlje svinje predstavljaju prirodni rezervoar zaraze.

Afrička kuga svinja nije opasna za ljude

Afrička kuga svinja je veoma zarazna virusna bolest koja pogađa domaće i divlje svinje, ali nije opasna za ljude.

Virus se prenosi direktnim kontaktom sa zaraženim životinjama, ali i preko kontaminirane hrane, opreme, odeće i vozila, zbog čega stručnjaci apeluju na dosledno poštovanje svih biosigurnosnih mera kako bi se sprečilo dalje širenje zaraze.

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