EUR EUR 117,01 117,36din 117,72
USD USD 102,24 102,55din 102,85
CAD CAD 72,23 72,44din 72,66
AUD AUD 71,11 71,32din 71,53
GBP GBP 137,31 137,72din 138,13
CHF CHF 127,09 127,47din 127,86
KURSNA LISTA

Srbija

Država pooštrava mere zbog afričke kuge svinja - virus stigao i na veliku farmu, poznati novi podaci

Afrička kuga svinja nastavlja da se širi Srbijom, zbog čega je u Vladi Srbije danas održan sastanak sa predstavnicima najviših državnih institucija. 

Autor:  Nina Stojanović
Tanjug13.07.2026.12:24
0
Država pooštrava mere zbog afričke kuge svinja - virus stigao i na veliku farmu, poznati novi podaci
Foto: Shutterstock / CHIRATH PHOTO
Vredi 185 miliona dolara, a sada je u centru afere - AI kompanija ćerke Bila Gejtsa pod lupom
Editorial credit: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com
 Vredi 185 miliona dolara, a sada je u centru afere - AI kompanija ćerke Bila Gejtsa pod lupom
Prethodna vest
"Obratite se PR službi" - iz Viz era ostali bez odgovora na ključna pitanja o bezbednosti putnika
Foto: Editorial/Real_life_photo/Shutterstock
 "Obratite se PR službi" - iz Viz era ostali bez odgovora na ključna pitanja o bezbednosti putnika
Sledeća vest

Na sastanku su razmatrane nove mere koje bi trebalo da zaustave dalje širenje zaraze, nakon što je bolest potvrđena na čak 496 gazdinstava širom zemlje.

Sastanku, kojim je predsedavao ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić, prisustvovali su predstavnici kabineta predsednika Republike Aleksandra Vučića i predsednika Vlade Đura Macuta, Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Vojske Srbije, kao i predstavnici drugih nadležnih institucija, upravnih okruga i lokalnih samouprava na čijim teritorijama su registrovana žarišta afričke kuge svinja.

Gde su trenutno najveća žarišta?

Prema poslednjim podacima, afrička kuga svinja trenutno je aktivna na području Sremskog i Mačvanskog okruga, grada Beograda, dela Kolubarskog okruga, kao i u Orašju kod Velike Plane.

Istovremeno, zaraza je odjavljena u Pomoravskom i Šumadijskom okrugu, dok je postupak odjave u toku u Borskom okrugu.

Zaraženo 496 gazdinstava, više od 10.000 svinja eutanazirano

Zaključno sa 9. julom, afrička kuga svinja potvrđena je kod domaćih svinja na ukupno 496 gazdinstava u 18 opština i osam upravnih okruga.

U zaraženim gazdinstvima uginulo je 1.015 svinja, dok je zbog sprečavanja širenja bolesti eutanazirano 10.515 životinja.

Na farmi u Hrtkovcima eutanazirano više od 11.000 svinja

Jedan od najvećih udaraca stočarstvu zabeležen je na farmi "Mistral komerc" u Hrtkovcima, gde je 9. jula izvršena eutanazija više od 11.000 svinja.

Tom prilikom uklonjeno je oko 1.100 priplodnih krmača, oko 5.000 prasadi, kao i nekoliko hiljada tovljenika.

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić tada je poručio da je dosledna primena biosigurnosnih mera jedini način da se spreči dalje širenje afričke kuge svinja.

Tokom prethodna dva meseca u Mačvanskom i Sremskom okrugu, kao i na području Beograda, eutanazirano je više od 10.000 svinja na manjim gazdinstvima, ali je virus uprkos tome uspeo da prodre i na veliku farmu.

Država isplatila skoro 25 miliona dinara odštete

Vlasnicima ubijenih ili eutanaziranih životinja do sada je isplaćeno oko 24,9 miliona dinara na ime naknade štete.

Nadležni navode da su ljudi glavni prenosioci virusa, ukoliko ne poštuju propisane biosigurnosne mere, dok divlje svinje predstavljaju prirodni rezervoar zaraze.

Afrička kuga svinja nije opasna za ljude

Afrička kuga svinja je veoma zarazna virusna bolest koja pogađa domaće i divlje svinje, ali nije opasna za ljude.

Virus se prenosi direktnim kontaktom sa zaraženim životinjama, ali i preko kontaminirane hrane, opreme, odeće i vozila, zbog čega stručnjaci apeluju na dosledno poštovanje svih biosigurnosnih mera kako bi se sprečilo dalje širenje zaraze.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Ekspo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici

 
Afrička svinjska kuga Dragan Glamočić ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Povezane vesti

Sa tržišta povučeno skoro 25.000 elektronskih cigareta - oglasilo se Ministarstvo
Foto: Valeria Buianova/Shutterstock

Sa tržišta povučeno skoro 25.000 elektronskih cigareta - oglasilo se Ministarstvo

15:39 | 0
Poljoprivrednici, pažnja - država traži račune za podsticaje, ko ne opravda novac moraće da ga vrati
Foto: Editorial/Vesna Markovic/Shutterstock

Poljoprivrednici, pažnja - država traži račune za podsticaje, ko ne opravda novac moraće da ga vrati

12:27 | 0
Kako se računa povraćaj akcize na dizel za poljoprivrednike - oglasilo se Ministarstvo
Foto: Fotokostic/Shutterstock

Kako se računa povraćaj akcize na dizel za poljoprivrednike - oglasilo se Ministarstvo

15:20 | 0
Stižu novi podsticaji za stočare - ko uzgaja telad može dobiti 20.000 dinara po grlu
Foto: Baloncici/Shutterstock

Stižu novi podsticaji za stočare - ko uzgaja telad može dobiti 20.000 dinara po grlu

14:30 | 0
Važna vest za stočare - donet pravilnik koji menja otkup mleka u Srbiji
Foto: BalkansCat/Shutterstock

Važna vest za stočare - donet pravilnik koji menja otkup mleka u Srbiji

12:40 | 0
Komentari (0)

Srbija

Od 1. oktobra 65.000 dinara mesečno za roditelje negovatelje
Foto: Shutterstock / Oxana Baz

Od 1. oktobra 65.000 dinara mesečno za roditelje negovatelje

16:45 Srbija
Nove zabrane zbog afričke kuge - kazne će biti maksimalne, nekima će trajno zabraniti da gaje svinje
Foto: VaniaM/Shutterstock

Nove zabrane zbog afričke kuge - kazne će biti maksimalne, nekima će trajno zabraniti da gaje svinje

13:40 Srbija
"Obratite se PR službi" - iz Viz era ostali bez odgovora na ključna pitanja o bezbednosti putnika
Foto: Editorial/Real_life_photo/Shutterstock

"Obratite se PR službi" - iz Viz era ostali bez odgovora na ključna pitanja o bezbednosti putnika

12:51 Srbija
"Možda i pre 10. septembra" - Vučić otkrio kada bi građanima mogao da legne novac
Foto: Shutterstock / DukiPh

"Možda i pre 10. septembra" - Vučić otkrio kada bi građanima mogao da legne novac

09:43 Srbija
Od danas jeftinije gorivo u Srbiji
Foto: Editorial/StockBook/Shutterstock

Od danas jeftinije gorivo u Srbiji

08:10 Srbija
Na spisku i penzioneri, borci, socijalno ugrožena lica - Vučić otkrio kada će biti isplaćen novac građanima
Foto: miroslavv87/shutterstock

Na spisku i penzioneri, borci, socijalno ugrožena lica - Vučić otkrio kada će biti isplaćen novac građanima

18:15 Srbija
Od sutra jeftinije gorivo u Srbiji - Vlada smanjila akcize za 10 odsto
Foto: Editorial/Nikola Fific/Shutterstock

Od sutra jeftinije gorivo u Srbiji - Vlada smanjila akcize za 10 odsto

13:41 Srbija
Srbija dobila novi pasoš - pogledajte kako izgleda, šta se promenilo i koliko ćete platiti
Foto: Bizportal

Srbija dobila novi pasoš - pogledajte kako izgleda, šta se promenilo i koliko ćete platiti

09:09 Srbija
Sa tržišta povučeno skoro 25.000 elektronskih cigareta - oglasilo se Ministarstvo
Foto: Valeria Buianova/Shutterstock

Sa tržišta povučeno skoro 25.000 elektronskih cigareta - oglasilo se Ministarstvo

15:39 Srbija
Poljoprivrednici, pažnja - država traži račune za podsticaje, ko ne opravda novac moraće da ga vrati
Foto: Editorial/Vesna Markovic/Shutterstock

Poljoprivrednici, pažnja - država traži račune za podsticaje, ko ne opravda novac moraće da ga vrati

12:27 Srbija

Najnovije

Najčitanije

13min

Jedna greška može preko noći da isprazni akumulator - ujutru vas čeka neprijatno iznenađenje

1H

Kolekcionari za ove retke primerke daju i više od 1.000 evra

2H

Mask nazvao Altmana prevarantom, odgovor stigao odmah

2H

Od 1. oktobra 65.000 dinara mesečno za roditelje negovatelje

3H

Mladi ovog leta biraju posao umesto odmora - satnica ide i do 800 dinara

1D

Nije banja, nije spa centar - jadranska plaža na kojoj ljudi leže u vrelom pesku zbog bolova

23H

Ulice su im čiste kao apoteka - turistima je ulaz zabranjen nedeljom

1D

Srbija dobila novi pasoš - pogledajte kako izgleda, šta se promenilo i koliko ćete platiti

1D

Mađarska poslala jasnu poruku Briselu - "Nećemo slati oružje Ukrajini"

1D

Od sutra jeftinije gorivo u Srbiji - Vlada smanjila akcize za 10 odsto

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,01 117,36 117,72
USD USD 102,24 102,55 102,85
CAD CAD 72,23 72,44 72,66
AUD AUD 71,11 71,32 71,53
GBP GBP 137,31 137,72 138,13
CHF CHF 127,09 127,47 127,86

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 55.563,00 €
ETH ETH 1.582,76 €
LTC LTC 38,50 €
DOT DOT 0,73 €
BCH BCH 210,76 €
LINK LINK 7,00 €
BNB BNB 502,04 €
XMR XMR 284,24 €
Powered by CoinGecko API