Glamočić je posle sastanka u Vladi Srbije rekao za Tanjug da je od početka godine oko 25.000 svinja eutanazirano ili uginulo zbog afričke kuge, ali da od juče nisu zabeleženi novi slučajevi zaraze.

Ministar je naveo da su najugroženija tri okruga - Sremski, Mačvanski i Beogradski oko Obrenovca, kao i da je virus prisutan u ukupno šest okruga, ali da će već od sutra biti u samo pet.

"Moraju jednostavno da se uključe sve službe. Ono što je naš apel i doneta je odluka i zaključak - kazne će biti pooštrene maksimalno. Znači, od samih proizvođača jer se neretko dešava da na istoj farmi imamo kugu po drugi, treći put. Znači, nije rađena dezinfekcija i nisu se poštovale sve mere. Oni će biti sankcionisani takođe. Nekima će biti zabranjeno i držanje svinja, trajno. Dalje, biće sankcije prema svima onima koji ne budu poštovali mere da ulaze u šumska područja. Takođe ćemo ići na izlovljavanje i depopulaciju divljih svinja", rekao je Glamočić.

Najavio je da će biti zabranjeno i skupljanje vrganja i u ovom periodu, kao i u ugroženim područjima.

Glamočić je poručio da se mora sprečiti što je više moguće kretanje, a pogotovo u šume, gde su divlje svinje.

"Jer je sezona poljskih radova, ljudi idu, donose drva kući, kreću se. Ponekad se desi da neki nesposobni domaćini bace svinje i van svog gazdinstva", napomenuo je Glamočić.

Ministar je istakao da će na nivou svake jedinice lokalne samouprave biti formiran operativni tim zadužen za kontrolu, nadzor i kažanjavanje aktera.

"Počev od predsednika opštine, svi redom će snositi odgovornost, zaključno sa mnom kao ministrom. Očigledno je da su neophodne najrigoroznije sankcije da bi se sprečilo kretanje ovog virusa, ali nemojte da mislite da smo mi jedini izuzetak. Ovaj virus je prisutan u 77 zemalja sveta, u 16 zemalja Evropske unije i u našem komšiluku, u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Mađarskoj i u Rumuniji", rekao je Glamočić.

On je dodao da je virus svuda prisutan, ali je neophodno da naučimo da živimo sa njim i da ga kontrolišemo, kako bi u što manjoj meri bio prisutan. Na pitanje koliko će iznositi kazne, ministar kaže da ne može da govori o tačnom iznosu, ali će se one primenjivati po Zakonu o veterinarstvu i Zakonu o komunalnoj delatnosti.

"Zato smo i napravili ovako multidisciplinarni operativni štab, koji će nadzirati i kontrolisati ovo. Dolaziće bez najave, ali je preventiva najvažnija", rekao je Glamočić Tanjugu.

On je dodao i da će zaražena područja biti adekvatno obeležena kako bi se sprečilo širenje virusa i potencijalna zloupotreba situacije.

"Pojačaćemo kontrolu saobraćajne policije kako ne bi bilo šverca stoke", kazao je Glamočić.

Ministar Glamočić sastao se danas u Vladi Srbije sa predstavnicima najvišeg državnog nivoa povodom aktuelne epizootiološke situacije u vezi sa afričkom kugom svinja, a u cilju donošenja novih mera za sprečavanje daljeg širenja bolesti.

Među prisutnima su bili predstavnici kabineta predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kabineta predsednika Vlade Srbije Đura Macuta, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih nadležnih institucija, kao i načelnici upravnih okruga i predstavnici lokalnih samouprava na čijim teritorijama su registrovana žarišta afričke kuge svinja.

Zaključno sa 9. julom, afrička kuga svinja potvrđena je kod domaćih svinja na 496 gazdinstava u 18 opština i osam upravnih okruga, pri čemu je u zaraženim gazdinstvima uginulo 1.015 svinja, dok je eutanazirano 10.515 životinj.

Na farmi ''Mistral komerc'' u Hrtkovcima 9. jula je izvršena eutanazija više od 11.000 grla svinja zaraženih afričkom kugom, a ministar Glamočić je tada rekao da je dosledna primena biosigurnosnih mera jedini način da se spreči širenje ove zarazne bolesti.

Tom prilikom je eutanazirano oko 1.100 priplodnih krmača, oko 5.000 prasadi i više hiljada tovljenika.

Takođe, u prethodna dva meseca u Mačvanskom i Sremskom okrugu i na području Beograda eutanazirano je više od 10.000 svinja na manjim gazdinstvima, ali je virus, uprkos tome, prodro i na veliku farmu.

Vlasnicima ubijenih ili eutaniziranih životinja isplaćeno je oko 24,9 miliona dinara. Glavni prenosioci virusa su ljudi, ukoliko se ne pridržavaju propisanih mera, dok su divlje svinje prirodni rezervoar zaraze.

Afrička kuga svinja je zarazna bolest koja pogađa domaće i divlje svinje, ali nije opasna za ljude. Virus se prenosi kontaktom sa zaraženim životinjama, kontaminiranom hranom, opremom, odećom i vozilima.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.