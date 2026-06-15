Povlači se dečja noćna lampa zbog rizika od gušenja - upozorenje za roditelje

Evropski sistem za brzo uzbunjivanje o nebezbednim proizvodima RAPEX izdao je upozorenje za dečju noćnu lampu u obliku kornjače, koja se povlači sa tržišta zbog ozbiljnog rizika po zdravlje najmlađih.

Prema objavljenim informacijama, proizvod predstavlja opasnost jer deca mogu lako da dođu do dugmastih baterija koje se nalaze unutar lampe, što može dovesti do gušenja ili teških unutrašnjih povreda ukoliko ih progutaju, piše Telegraf Biznis.

Zašto je proizvod proglašen nebezbednim?

Kako se navodi u upozorenju, odeljak za baterije može da se otvori bez upotrebe alata, što znači da dete veoma lako može da pristupi baterijama koje se nalaze u unutrašnjosti proizvoda.

Stručnjaci upozoravaju da gutanje dugmastih baterija predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik. Osim opasnosti od gušenja, baterije mogu izazvati teška oštećenja jednjaka, želuca i drugih delova digestivnog sistema.

Zbog toga je doneta odluka o hitnom povlačenju proizvoda iz prodaje.

O kom proizvodu je reč?

U pitanju je dečja noćna lampa u obliku kornjače, namenjena osvetljenju dečjih soba tokom noći.

Podaci o proizvodu:

Naziv proizvoda: Turtle Night Light (Kornjača noćna lampa)

Tip/model: MJ0042000

Opis: Plastična noćna lampa za decu sa odeljkom za dugmaste baterije

Zemlja porekla: Kina

Vrsta rizika: Rizik od gušenja i potencijalni hemijski rizik

Roditelji bi trebalo odmah da provere proizvod

Bezbednosne službe savetuju roditeljima da provere da li se ovaj model nalazi u njihovom domu i da ga odmah sklone van domašaja dece.

U slučaju da dete proguta bateriju ili postoji sumnja da je došlo do kontakta sa njom, neophodno je hitno potražiti medicinsku pomoć, jer posledice mogu nastupiti veoma brzo.

Mali predmet, velika opasnost

Mnogi roditelji ne obraćaju pažnju na sitne baterije koje se nalaze u igračkama, lampama i drugim dečjim proizvodima. Međutim, upravo su dugmaste baterije među najopasnijim predmetima koje mala deca mogu progutati.

Zbog njihove veličine lako završavaju u ustima dece, a posledice mogu biti izuzetno ozbiljne.

Zato stručnjaci podsećaju da redovno proveravanje dečjih proizvoda i sigurnosti odeljaka za baterije može sprečiti nesreće koje se dešavaju u svega nekoliko sekundi.

Bezbednost dece često počinje upravo od detalja koje odrasli na prvi pogled smatraju bezazlenim.

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