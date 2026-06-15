Početak jula donosi ukidanje carinskog izuzeća za pakete vredne ispod 150 evra, a za građane je najveća vest nova carina od tri evra po vrsti proizvoda.

Na primer - bez obzira da li porudžbina sadrži jednu, dve ili tri majice - to je ista kategorija i carina je tri evra, ali ako pošiljka uključuje i jednu futrolu za mobilni telefon, carina se povećava na ukupno šest evra. Međutim, najavljuju se i dodatni troškovi.

Od 1. jula biće mrak za platforme iz trećih zemalja, a svitanje za one iz Evrope. U kompaniji koja se bavi skladištenjem, pakovanjem i isporukom paketa za onlajn prodavce, objašnjavaju da prodavci iz Evrope očekuju povećanje cene paketa iz trećih zemalja, a samim tim i veću potražnju za lokalnim.

Za one lojalne paketima iz Kine, glavno pitanje je kako će funkcionisati najavljena carinska naplata nakon prijema pošiljke.

"Mislim da to još uvek nije svima jasno, ali verujemo da će svi veliki veb trgovci koji se dugo bave elektronskom trgovinom implementirati sve ove metode plaćanja na blagajni i da će kupci vrlo jednostavno kupiti robu i platiti carinu na veb prodavnici trgovca", rekao je za HRT Matej Javorek, direktor euShipments Hrvatska.

Jedan od glavnih ciljeva novih tarifa jeste da se stane na kraj smanjenju carinske vrednosti pošiljki i podeli pošiljki na više paketa, čime platforme iz trećih zemalja zaobilaze prag od 150 evra po paketu. Pravila se krše i kada je u pitanju bezbednost proizvoda.

"O kojim proizvodima govorimo? O opasnim igračkama za decu, malim elektronskim uređajima bez potrebnih etiketa i odeći i nakitu koji sadrže štetne hemikalije, da navedemo samo nekoliko primera. Naša poruka je jasna: ako želite pristup našem tržištu od 450 miliona potrošača, morate poštovati naša pravila - bez izuzetka", rekao je Tomas Renje, portparol Evropske komisije.

Udruženja i centri za zaštitu potrošača stavljaju bezbednost proizvoda na prvo mesto, ali ističu da veliki broj ljudi više brine cena. Ne veruju da će nove carine dovesti do smanjenja broja porudžbina iz Kine, piše Poslovni dnevnik.

"Mislim da će ljudi nastaviti da donose odluke jer su cene kineskih dobavljača i dalje povoljnije u poređenju sa evropskim proizvođačima, tako da ne mislim da će ovo uroditi plodom u tom kontekstu", rekla je Tanja Popović Filipović, predsednica Centra za edukaciju i informisanje potrošača.

Ali ova priča se neće zaustaviti na carini od tri evra. Najavljuje se i dodatna naknada koja će se plaćati carinskoj službi - taksa za rukovanje.

W"Prema trenutnim najavama, biće uvedena do kraja ove godine. Najverovatnije 1. novembra, ali konačna odluka još nije doneta. Takođe nemamo konačnu odluku o visini ove naknade. U početku je bila dva evra po artiklu, sada je četiri evra", rekla je Melita Buljan, savetnica u Sektoru carinskog sistema u Upravi carina. Sa ovim dodatnim troškovima, popularni kineski paketi postajaće sve manje privlačni čak i za najlojalnije kupce.

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