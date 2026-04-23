U pismu u koje je uvid imao portal BFM TV, Lekorni je naveo da bi ukupni troškovi krize mogli da dostignu oko šest milijardi evra, zbog čega je potrebno da se ograniči javna potrošnja u okviru resornih budžeta, prenosi Tanjug.



Takođe je upozorio da će francuski ekonomski rast biti niži od ranije očekivanog, uz reviziju prognoze nadole za 0,1 procentni poen, što bi značilo rast od 0,9 odsto za ovu godinu.



Francuski ministar ekonomije i finansija rekao je da se ukupni potencijalni uticaj rata na francusku ekonomiju procenjuje na između četiri i šest milijardi evra. On je naveo da značajan deo troška dolazi iz povećanja troškova duga, koji rastu zbog većih kamatnih stopa.



Planirano je da se održi sastanak s poslanicima kako bi se identifikovale oblasti u kojima je moguće da se sprovedu uštede i da se ograniči fiskalni pritisak izazvan krizom.



