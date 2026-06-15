Rezultati ovog istraživanja objavljeni su u prestižnom naučnom časopisu Advanced Photonics Nexus, a novi sistem je već svrstan među najbrže na svetu u domenu bežične optičke komunikacije.



Problem koji istraživači pokušavaju da reše je veoma stvaran: današnje Wi-Fi mreže suočavaju se sa ozbiljnim ograničenjima propusnog opsega, smetnjama (interferencijom) i visokom potrošnjom energije, naročito u kancelarijama, domovima i javnim prostorima sa velikim brojem korisnika. U takvim scenarijima, optička bežična komunikacija pojavljuje se kao dopunska alternativa sposobna da ponudi brže i stabilnije veze.

Kako funkcioniše ovaj optički sistem?

Srce ove tehnologije je kompaktni čip opremljen matricom malih VCSEL lasera (Vertical Cavity Surface Emitting Laser). Ova tehnologija se već koristi u velikim data centrima, ali su je britanski stručnjaci sada prilagodili za širu upotrebu.



Tokom testiranja korišćen je niz od 5x5 lasera, od kojih je 21 bio aktiviran istovremeno. Svaki pojedinačni laser emitovao je između 13 i 19 Gbps, što je omogućilo postizanje ukupne rekordne brzine od 362,7 Gbps na udaljenosti od dva metra.



Osim neverovatne brzine, ključna prednost sistema je to što troši duplo manje električne energije u poređenju sa sličnim Wi-Fi tehnologijama, piše Euronews.

Manje smetnji i stabilna veza

Još jedan tehnički izazov bio je sprečavanje mešanja različitih svetlosnih zraka. Da bi to rešio, tim je dizajnirao optički sistem koji usmerava svaki signal u specifičnu oblast pomoću mikrosočiva i mrežnog rasporeda. Testovi su pokazali ujednačenost osvetljenja veću od 90 odsto, što omogućava održavanje više istovremenih veza u istoj prostoriji bez gubitka kvaliteta signala.



Istraživači naglašavaju da ova tehnologija nema za cilj da u potpunosti zameni današnji Wi-Fi, već da ga dopuni. Njena primena u kancelarijama i javnim prostorima omogućila bi rasterećenje konvencionalnih mreža i otvorila put novoj generaciji komunikacija u kojoj će svetlost postati glavni nosilac naše svakodnevne povezanosti.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.