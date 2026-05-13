Pre nekoliko godina, ismevanje kineskih automobila bilo je gotovo obavezan deo svake automobilske diskusije.

Ismevali su njihova čudna imena, blistave dizajne, ogromne količine LED osvetljenja, drečave displeje i enterijere koji su više ličili na računare nego na automobile.

Kineski modeli su često delovali kao tehnološki eksperimenti bez identiteta, dok su evropski brendovi predstavljali "pravu" automobilsku industriju, ozbiljnu dizajnersku i inženjersku tradiciju. Ali danas se nešto prilično neprijatno dešava sa evropskim proizvođačima.

Kada sednete u mnoge nove premijum modele iz Evrope, scena više zastrašujuće podseća na upravo ono čemu su se svi donedavno smejali u vezi sa kineskim automobilima.

Džinovski ekrani koji prekrivaju celu instrument tablu, animirano ambijentalno osvetljenje u svim bojama, skriveni meniji za osnovne funkcije i enterijeri koji više liče na salon futurističke kancelarije startapa nego na klasični automobil. U jednom trenutku postalo je jasno da kineski proizvođači više nisu budućnost koja tek dolazi.

Postali su sadašnjost, a Evropa je pokušavala da ih sustigne. Dovoljno je pogledati najnovije modele brendova kao što su Mercedes-Benc ili BMV.

Novi GLC sa svojim upečatljivim svetlosnim potpisima i potpuno digitalizovanim enterijerom izgleda kao "reklama za ekrane", dok je enterijer nove serije 7 postao gotovo demonstracija tehnološkog maksimalizma.

Ironija je u tome što su upravo zbog ovog pristupa mnogi ljudi ismevali kineske brendove pre nekoliko godina. Ali Kinezi su veoma rano shvatili nešto što su evropski proizvođači dugo ignorisali - za veliki broj kupaca automobil više nije samo mašina za vožnju - postao je digitalni uređaj na točkovima, piše Jutarnji.hr/autoklub.

Veliki, povezani, digitalni uređaj na točkovima. Mnogi, posebno mlađi, kupci žele ogromne ekrane, glasovne asistente, masažna sedišta, karaoke sisteme, LED efekte i utisak da voze nešto tehnološki napredno.

Ovo je najveća promena u modernoj automobilskoj industriji

Kineski proizvođači su nekada kopirali Evropu, a danas Evropa sve više kopira kinesku ideju o automobilu budućnosti. Čak i način na koji se razvijaju korisnički interfejsi, infotejnment sistemi i enterijeri vozila sve više podsećaju na kineske tehnološke proizvode.

Istovremeno, dešava se još jedan zanimljiv preokret. Dok evropski brendovi sve agresivnije guraju ekstremnu digitalizaciju i minimalizam bez fizičkih dugmadi, neki kineski proizvođači počinju da se vraćaju jednostavnijim i praktičnijim rešenjima. Kao da su i sami shvatili da je trka u ekranima i LED "potpisima" možda otišla predaleko.

Takođe, moderni automobili danas često više liče na prodavnicu elektronike nego na klasični automobil.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.