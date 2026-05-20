Glavna promena, koja je stupila na snagu 1. aprila 2026. godine, odnosi se na podizanje imovinskog cenzusa, čime se ispravlja dugogodišnji paradoks da porodice gube pravo na pomoć čim se minimalna zarada u zemlji neznatno poveća.

Novi pragovi: Ko sada ostvaruje pravo na pomoć?

Ključna novina je da je zakonski prag za ostvarivanje prava na dečiji dodatak povećan za oko 5.000 dinara. Umesto dosadašnjih 13.247 dinara, nova granica iznosi 18.000 dinara prihoda po članu domaćinstva.



U praksi, to znači da četvoročlana porodica (dvoje odraslih i dvoje dece) sada može da ostvari pravo na dodatak ukoliko njeni ukupni mesečni prihodi ne prelaze 72.000 dinara. Postoje i uvećani cenzusi za specifične kategorije:



Uvećan za 20 odsto: Iznosi 21.600 dinara.



Uvećan za 30 odsto: Iznosi 23.400 dinara.



Ova mera je direktan odgovor na apele građana koji su zbog rasta minimalca ostajali bez socijalne podrške. Za realizaciju ove uredbe država je obezbedila dodatnih 950 miliona dinara u budžetu.

Koliko novca porodice dobijaju mesečno?

Važno je napomenuti da cenzus od 18.000 dinara predstavlja samo granicu prihoda za ulazak u sistem, dok se sami iznosi dodatka usklađuju dva puta godišnje sa troškovima života. Prema aktuelnim podacima za 2026. godinu, mesečne isplate iznose:



Osnovni iznos: 4.415,83 dinara po detetu.



Jednoroditeljske porodice i staratelji: Oko 5.740 dinara (uvećanje od 30 odsto).



Deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom: Oko 6.623 dinara (uvećanje od 50 odsto).



Maksimalni mogući iznos: Usled različitih kumulativnih uvećanja, jedno dete može dobiti najviše oko 7.948 dinara mesečno.

Ispravljanje "sistemskog paradoksa"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je pre usvajanja Uredbe da je cilj ove mere da se roditeljima vrati pravo koje su izgubili zbog povećanja cene minimalnog rada. Ministarka za brigu o porodici i demografiju, Jelena Žarić Kovačević, naglasila je da je dečiji dodatak prošle godine činio preko 18 odsto svih izdvajanja za finansijsku podršku porodici, te da je novi cenzus neophodan kako bi pomoć bila dostupnija najugroženijima, piše Blic.



Ova podrška za mnoge roditelje koji rade za minimalac predstavlja presudna sredstva za pokrivanje osnovnih troškova, poput školskog pribora, užine ili prevoza za decu. Pravo se ostvaruje na osnovu prosečnih prihoda porodice u tri meseca koja prethode podnošenju zahteva.



