Za odlazak u salon danas je potrebno izdvojiti od skromnih 800 dinara, pa sve do neverovatnih 40.000 dinara za specifične tehnike farbanja u Beogradu.

Koliko su cene postale opterećenje za kućni budžet najbolje svedoče iskustva samih građana. Prema svedočenjima mušterija, šišanje, feniranje i preliv u Beogradu sada koštaju oko 8.000 dinara, dok je za feniranje i blajhanje izrastka u prestonici potrebno izdvojiti 7.500 dinara, piše Blic.

S druge strane, u unutrašnjosti Srbije situacija je znatno povoljnija, te se kompletna usluga šišanja i feniranja može dobiti za samo 800 dinara. Ove navode potvrđuju i podaci sa juga Srbije, preciznije iz Niša, gde se prosečna cena friziranja kreće oko 1.180 dinara, a osnovno šišanje može se naći po ceni od nekoliko stotina dinara.

Beograd

U Beogradu je, međutim, situacija potpuno drugačija. Prosečna cena ženskog šišanja sa feniranjem dostigla je 5.500 dinara. Cene značajno variraju od opštine do opštine – na Novom Beogradu i Dedinju ova usluga retko pada ispod 4.500 dinara, dok je na Paliluli ili u Rakovici moguće proći sa 2.500 do 3.500 dinara. U Novom Sadu je zabeležen rast cena od 15 do 20 odsto, pa Novosađanke za pranje, šišanje i feniranje izdvajaju između 2.500 i 5.000 dinara.

Kada je reč o naprednim tehnikama kolorizacije, poput balajaža, pramenova u više tonova ili inovativne "Air touch" tehnike, cene u vrhunskim beogradskim salonima kreću se od 12.000 do 25.000 dinara, a za ekstra dugu kosu idu i do astronomskih 40.000 dinara.

"Počela sam sama da se šišam i feniram"

Skok cena izazvao je veliko nezadovoljstvo među ženama koje redovno posećuju salone. Na društvenim mrežama građanke se žale da su cene otišle "u nebesa".

Jedna korisnica navela je da je za farbanje izrastka, preliv, šišanje i feniranje morala da izdvoji čak 14.000 dinara.

Zbog ovakvih troškova, neke mušterije odustaju od profesionalnih usluga, pa se sve češće mogu čuti komentari: "Počela sam sama da se šišam i feniram".

Frizeri objašnjavaju poskupljenja

Vlasnici salona ističu da više cene nisu hir, već neophodnost diktirana tržištem. Glavni razlozi za korigovanje cenovnika su poskupljenje uvozne profesionalne kozmetike, drastičan rast cena zakupa poslovnog prostora, ali i povećanje plata stručnog kadra.

Srbija se suočava sa ozbiljnom krizom frizerskih kadrova, pa vlasnici moraju debelo da plate kako bi zadržali radnike. Prosečna plata za frizere početnike kreće se između 70.000 i 80.000 dinara, dok iskusni frizeri zarađuju znatno iznad 100.000 dinara mesečno, a neretko rade i na procenat.

Ni muškarci nisu pošteđeni poskupljenja

Rast troškova osetila je i muška populacija.

Klasično šišanje u kvartovskim frizerajima i dalje može da se nađe za 800 do 1.000 dinara. Međutim, usponom modernih "barbershopova" (berbernica) koji nude premium usluge, muška nega je dobila novu dimenziju.

Za kompletnu uslugu koja obuhvata pranje kose, moderno šišanje, oblikovanje brade i korišćenje specijalizovanih preparata, muškarci danas plaćaju i do 2.800 dinara u Beogradu i Novom Sadu.

