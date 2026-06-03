O tom pitanju trebalo bi da se razgovara 7. juna na sastanku predstavnika zemalja članica, ali konačna odluka još nije doneta. Sedam ključnih članica OPEK+, među kojima je i Rusija, od aprila do juna povećalo proizvodne kvote za gotovo 600.000 barela dnevno, prenosi Reuters pozivajući se na izvore.

Međutim, uprkos formalnom povećanju kvota, stvarna proizvodnja je značajno opala zbog naglog smanjenja izvoza zemalja Persijskog zaliva. Ukupna proizvodnja nafte pala je sa 42,77 miliona barela dnevno u februaru na 33,19 miliona barela dnevno u aprilu.

Prema podacima za april 2026. godine, zemlje članice OPEC proizvodile su ukupno 20,55 miliona barela nafte dnevno, što predstavlja najniži nivo u poslednjih 36 godina.

Dodatni udarac organizaciji zadalo je povlačenje Ujedinjeni Arapski Emirati iz OPEC-a početkom maja. UAE su po obimu proizvodnje bili treći najveći proizvođač nafte unutar organizacije, pa njihov odlazak dodatno menja odnose snaga na globalnom tržištu energenata.



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