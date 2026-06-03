Najnoviji cenovnik sa popularne plaže Atspas na Tasosu privukao je pažnju turista, jer jasno pokazuje koliko je potrebno izdvojiti za osnovno osveženje tokom dana.
Prema objavljenim cenama u jednom od barova na plaži, kafa košta između 4 i 5,5 evra, dok za ceđeni voćni sok treba izdvojiti čak 7 evra. Flaširani sokovi prodaju se po cenama od 4,5 do 5 evra, što je za mnoge goste iz regiona iznos koji bi do pre nekoliko godina bio dovoljan za čitav obrok.
Ni ljubitelji piva neće proći mnogo jeftinije. U zavisnosti od vrste i veličine, cena piva kreće se od 5 do čak 9 evra. Jedina stavka koja je ostala relativno pristupačna jeste flašica vode od pola litra, koja košta jedan evro.
Kada je reč o hrani, sendviči se prodaju po cenama od 5 do 12 evra, dok hot-dog košta 6 evra. To znači da četvoročlana porodica za nekoliko pića i lagani obrok na plaži bez većih problema može da potroši između 30 i 50 evra tokom samo jednog prepodneva ili popodneva.
Rast cena u grčkom turizmu poslednjih godina posledica je više faktora. Inflacija, rast troškova rada, veće cene energenata i povećani troškovi poslovanja ugostiteljskih objekata odrazili su se i na krajnje račune koje plaćaju turisti, navodi Telegraf.
Ipak, Tasos i dalje važi za jednu od omiljenih destinacija turista iz Srbije zahvaljujući blizini, lepim plažama i činjenici da se uz pažljivo planiranje troškova i dalje može organizovati pristupačan odmor. Međutim, oni koji planiraju svakodnevne odlaske u beach barove trebalo bi da računaju na znatno veći budžet nego prethodnih godina.
Najnovije cene sa Atspas plaže pokazuju da je era kafe od dva evra i jeftinog osveženja na grčkom primorju sve više stvar prošlosti, dok odmor na moru postaje ozbiljna stavka u kućnom budžetu mnogih porodica.
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Turizam
Turiste na Tasosu sačekalo iznenađenje - dan na plaži preskup, samo za kafu i pivo treba izdvojiti preko 10 evra
Letovanje u Grčkoj i ove godine ostaje prvi izbor za veliki broj turista iz Srbije, ali cene na pojedinim plažama pokazuju da odmor više nije tako povoljan kao nekada.
Najnoviji cenovnik sa popularne plaže Atspas na Tasosu privukao je pažnju turista, jer jasno pokazuje koliko je potrebno izdvojiti za osnovno osveženje tokom dana.
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