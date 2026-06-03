Najnoviji cenovnik sa popularne plaže Atspas na Tasosu privukao je pažnju turista, jer jasno pokazuje koliko je potrebno izdvojiti za osnovno osveženje tokom dana.



Prema objavljenim cenama u jednom od barova na plaži, kafa košta između 4 i 5,5 evra, dok za ceđeni voćni sok treba izdvojiti čak 7 evra. Flaširani sokovi prodaju se po cenama od 4,5 do 5 evra, što je za mnoge goste iz regiona iznos koji bi do pre nekoliko godina bio dovoljan za čitav obrok.



Ni ljubitelji piva neće proći mnogo jeftinije. U zavisnosti od vrste i veličine, cena piva kreće se od 5 do čak 9 evra. Jedina stavka koja je ostala relativno pristupačna jeste flašica vode od pola litra, koja košta jedan evro.



Kada je reč o hrani, sendviči se prodaju po cenama od 5 do 12 evra, dok hot-dog košta 6 evra. To znači da četvoročlana porodica za nekoliko pića i lagani obrok na plaži bez većih problema može da potroši između 30 i 50 evra tokom samo jednog prepodneva ili popodneva.



Rast cena u grčkom turizmu poslednjih godina posledica je više faktora. Inflacija, rast troškova rada, veće cene energenata i povećani troškovi poslovanja ugostiteljskih objekata odrazili su se i na krajnje račune koje plaćaju turisti, navodi Telegraf.



Ipak, Tasos i dalje važi za jednu od omiljenih destinacija turista iz Srbije zahvaljujući blizini, lepim plažama i činjenici da se uz pažljivo planiranje troškova i dalje može organizovati pristupačan odmor. Međutim, oni koji planiraju svakodnevne odlaske u beach barove trebalo bi da računaju na znatno veći budžet nego prethodnih godina.



Najnovije cene sa Atspas plaže pokazuju da je era kafe od dva evra i jeftinog osveženja na grčkom primorju sve više stvar prošlosti, dok odmor na moru postaje ozbiljna stavka u kućnom budžetu mnogih porodica.



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