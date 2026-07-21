Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 26,08 milijardi evra, više nego juče. Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 25 u kategoriji "ekstremni strah", gore od jučerašnjih 29 u kategoriji "strah".

Vrednost itirijuma (ETH) porasla je za 3,62 odsto na 1.701,35 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 1,53 odsto na 506,02 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je porasla za 2,15 odsto na 68,75 evra, a avalanš (AVAX) za 1,17 odsto na 5,82 evra.

Telegramova kriptovaluta gram (GRAM), koja je nedavno zamenila tonkoin na berzi, porasla je za 1,54 odsto na 1,27 evra.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute ERA, EPIC i LA.

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