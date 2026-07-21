Ovaj korak dolazi u trenutku kada obe zemlje prepoznaju potencijalne opasnosti, ali i mogućnosti koje veštačka inteligencija može doneti, te žele da uspostave okvir za njeno odgovorno korišćenje.

Najveći globalni duel seli se za pregovarački sto

Prema izvorima Rojtersa upoznatim sa pripremama, razgovori bi trebalo da budu održani pre planirane posete kineskog predsednika Si Đinpinga Sjedinjenim Američkim Državama koja je najavljena za 24. septembar, piše Tanjug.

Ovaj sastanak o veštačkoj inteligenciji predstavlja jedan od rezultata samita Donalda Trampa i Si Đinpinga održanog u maju, što naglašava važnost teme na najvišem političkom nivou.

Iako tačan datum, lokacija i učesnici još nisu konačno utvrđeni, očekuje se da će razgovori otvoriti put za dublju saradnju u oblasti tehnologije.

Amerika i Kina dele karte za ekonomiju budućnosti

Američku delegaciju bi, prema četiri izvora Rojtersa, trebalo da predvodi ministar finansija Skot Besent. Njegovo prisustvo naglašava finansijski aspekt razgovora, s obzirom na to da AI tehnologije imaju potencijal da transformišu globalnu ekonomiju.

Na kineskoj strani očekuje se učešće predstavnika državnih institucija zaduženih za ekonomsku politiku, digitalnu regulaciju i industrijski razvoj, ali sastav delegacija još nije potvrđen.

Ovi razgovori mogli bi biti ključni za postavljanje standarda u regulaciji AI tehnologija.

Ko će vladati veštačkom inteligencijom?

Obe zemlje ulažu ogromna sredstva u razvoj naprednih AI sistema, ali istovremeno se suočavaju sa mnogim izazovima, počev od zloupotrebe tehnologije i bezbednosnih pretnji do uticaja veštačke inteligencije na radna mesta i privredu, prenose mediji.

Upravo zbog toga, dijalog između dve najveće svetske ekonomije može biti presudan za budućnost AI, ne samo u smislu tehnološkog razvoja već i u pogledu etičkih i društvenih implikacija.

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