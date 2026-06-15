Ormuski moreuz ponovo u fokusu - zašto jedna odluka menja cenu nafte i goriva

Globalna finansijska tržišta zabeležila su snažan rast nakon najave mogućeg sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji bi mogao da dovede do ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza i smanjenja tenzija na Bliskom istoku.

Investitori širom sveta pozitivno su reagovali na vesti koje nagoveštavaju kraj višemesečnog sukoba koji je izazvao velike poremećaje na energetskom tržištu i povećao strahovanja od globalnih ekonomskih posledica, piše Business insider.

Nafta naglo pojeftinila

Jedna od prvih reakcija tržišta bila je oštar pad cena nafte.

Cena severnomorske nafte Brent pala je za gotovo pet odsto i spustila se na oko 83 dolara po barelu, dok je američka WTI nafta izgubila više od pet procenata vrednosti.

Pad cena usledio je nakon očekivanja da bi ponovno otvaranje Ormuskog moreuza moglo da normalizuje snabdevanje energentima i smanji rizik od novih poremećaja u transportu nafte.

Za obične građane širom sveta to bi mogla biti dobra vest, jer niže cene sirove nafte često znače i postepeno pojeftinjenje goriva, transporta i dela troškova vezanih za energiju.

Berze u snažnom usponu

Dok je nafta beležila pad, akcije su ostvarile snažan rast.

Fjučersi na američke indekse pokazali su optimizam investitora, pri čemu je tehnološki Nasdaq porastao za oko dva odsto, dok su S&P 500 i Dow Jones takođe bili u zelenoj zoni.

Pozitivan trend zabeležen je i u Aziji. Japanski Nikkei i južnokorejski Kospi skočili su oko pet procenata, dok su evropske berze nastavile rast tokom dana.

Investitori su procenili da bi smanjenje geopolitičkih rizika moglo da doprinese stabilizaciji privrede i povratku poverenja na tržišta.

Zašto je Ormuski moreuz toliko važan?

Ormuski moreuz predstavlja jednu od najvažnijih energetskih ruta na svetu.

Kroz ovaj uski morski prolaz između Persijskog zaliva i Omanskog zaliva prolazi približno petina ukupne svetske trgovine naftom i tečnim prirodnim gasom.

Zbog toga svaka kriza u ovom regionu ima direktan uticaj na cene energenata, inflaciju i troškove života širom planete.

Kada je transport kroz moreuz bio ograničen, cene nafte su naglo rasle, što se vrlo brzo prelilo na troškove prevoza, proizvodnje i krajnje cene robe.

Posledice krize osetili građani širom sveta

Energetska kriza nije pogodila samo finansijska tržišta.

U brojnim državama porasli su troškovi goriva, grejanja i transporta. Pojedine zemlje bile su prinuđene da uvode mere štednje energije kako bi ublažile rast troškova.

Povećanje cena energenata dodatno je podstaklo inflaciju i opteretilo budžete domaćinstava koja su se već suočavala sa rastom troškova života.

Za mnoge porodice to je značilo skuplje račune, više cene hrane i dodatni pritisak na kućni budžet.

Analitičari ipak pozivaju na oprez

Iako su tržišta reagovala optimistično, stručnjaci upozoravaju da još nije vreme za potpuno opuštanje.

Predstoje pregovori koji bi trebalo da definišu dugoročno rešenje i obezbede stabilnost regiona. Investitori će pažljivo pratiti svaki naredni korak, jer bi eventualni zastoj u pregovorima mogao ponovo da poveća neizvesnost.

Ekonomisti ističu da će održivost dogovora biti ključna za dalji pad cena energenata i stabilizaciju globalne ekonomije.

Šta ovo znači za građane?

Ukoliko se tenzije zaista smanje i snabdevanje energentima normalizuje, moglo bi doći do postepenog smanjenja pritiska na cene goriva i troškove poslovanja.

To ne znači da će gorivo odmah pojeftiniti, ali tržišta očigledno veruju da bi najgori scenario mogao biti izbegnut.

Zbog toga su investitori kupovali akcije, dok je cena nafte krenula silaznom putanjom.

Naredne nedelje pokazaće da li je reč o trajnom preokretu ili samo o privremenom olakšanju za svetsku ekonomiju.

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