Dolazak visokih letnjih temperatura tradicionalno prati i skok potrošnje električne energije u domaćinstvima. Kako bi izbegli "šok" prilikom otvaranja koverte sa računom, stručnjaci upozoravaju da mnogi kućni aparati tokom najtoplijih meseci rade intenzivnije, što direktno opterećuje kućni budžet.

Klima-uređaj

Klime su ubedljivo najveći potrošači struje tokom leta, a njihova potrošnja najviše zavisi od toga koliko nisku temperaturu podešavate.



Zlatno pravilo: Preporučuje se da se termostat podesi na 24–26 stepeni Celzijusa. Time se postiže balans između prijatne temperature i uštede energije.



Održavanje: Redovno čišćenje filtera i servisiranje ne samo da smanjuju potrošnju, već i produžavaju vek samog uređaja.

Frižideri i zamrzivači

Za razliku od klime, ovi uređaji rade neprekidno, ali leti njihov kompresor radi mnogo duže kako bi održao hladnoću.



Savet: Nikada ne stavljajte topla jela direktno u frižider – prvo ih dobro ohladite na sobnoj temperaturi.



Lokacija je bitna: Uređaj ne sme biti pored šporeta ili na direktnoj sunčevoj svetlosti, jer će u suprotnom trošiti znatno više struje. Takođe, proverite gumene zaptivače na vratima kako hladan vazduh ne bi izlazio.

Šporet i rerna

Korišćenje rerne leti stvara dvostruki problem: osim što troši struju, ona dodatno zagreva prostor, što primorava klima-uređaj da radi jače.



Alternativa: Stručnjaci savetuju pripremu laganijih obroka, korišćenje mikrotalasnih pećnica ili, gde god je to moguće, pripremu hrane na otvorenom.

Bojler - prebacite ga na "letnji režim"

Mnogi zaboravljaju da je voda u vodovodnoj mreži leti toplija nego zimi, pa je potrebno manje energije da se ona zagreje.



Trik za uštedu: Podesite termostat na bojleru na nižu temperaturu i koristite ga racionalno, jer stalno uključeni bojleri tokom dana mogu značajno uvećati račun, piše Espreso.



Primenom ovih jednostavnih saveta možete značajno smanjiti potrošnju i osigurati da vam letnje osveženje u domu ne presedne kada stigne mesečni obračun.



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