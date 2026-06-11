Prema podacima evropske statističke službe, domaćinstva u EU prošle godine potrošila su 9,54 miliona teradžula energije, što je za 0,2 odsto manje nego 2023. godine, kada je potrošnja iznosila 9,57 miliona teradžula, prenosi Tanjug.



Trend smanjenja traje od 2022. godine i usledio je nakon rekordne potrošnje zabeležene 2021. godine, kada su domaćinstva širom Evropske unije potrošila 10,98 miliona teradžula energije.



Podaci ukazuju na nastavak postepenog pada energetske potrošnje u sektoru domaćinstava, koji je jedan od najvećih krajnjih potrošača energije u Evropskoj uniji.



Evrostat nije u saopštenju detaljno naveo razloge pada, ali se smanjenje potrošnje nastavlja nakon energetske krize i snažnog rasta cena energenata prethodnih godina, kada su brojne članice Evropske unije pojačale mere energetske efikasnosti i štednje energije.



Evropska unija poslednjih godina sprovodi niz mera usmerenih na smanjenje potrošnje energije, povećanje energetske efikasnosti i ubrzanje prelaska na održive izvore energije u okviru svojih klimatskih i energetskih ciljeva.



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