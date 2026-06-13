Ova moderna podna obloga privlači pažnju zbog elegantnog izgleda, praktičnosti i dugotrajnosti. Za razliku od klasičnih rešenja, poliuretanski podovi stvaraju jedinstvenu, neprekinutu površinu bez fuga i spojeva. Specijalna smola izliva se na prethodno pripremljenu podlogu, najčešće beton, a nakon sušenja dobija se potpuno glatka i ravna površina koja se može prostirati kroz ceo stan, pa čak i na terasi ili balkonu, piše Kurir.

Zašto su sve traženiji?

Jedan od glavnih razloga njihove popularnosti jeste jednostavno održavanje. Kod klasičnih pločica upravo su fuge mesto na kojem se najbrže skupljaju prljavština i vlaga, a njihovo čišćenje često zahteva mnogo vremena. Kod poliuretanskih podova taj problem ne postoji jer nema spojeva u kojima bi se zadržavale nečistoće.

Pored praktičnosti, ovakva podna obloga doprinosi i vizuelnom utisku prostora. Kontinuirana površina bez prekida čini da prostorije deluju prostranije, što je naročito važno u manjim stanovima. Dizajneri enterijera često preporučuju poliuretanske podove u otvorenim konceptima gde su dnevni boravak, kuhinja i trpezarija povezani u jednu celinu.

Kada je reč o izdržljivosti, poliuretanska smola pokazala se kao veoma otporan materijal. Dobro podnosi svakodnevno habanje, zbog čega se godinama koristi ne samo u stambenim objektima, već i u kancelarijama i drugim frekventnim prostorima. Osim toga, prijatnija je za hodanje od pojedinih tvrdih podnih obloga.

Još jedna prednost je kompatibilnost sa sistemima podnog grejanja, jer materijal efikasno provodi toplotu i ne stvara poteškoće tokom svakodnevne upotrebe.

Ipak, postoje i određeni nedostaci

Uprkos brojnim prednostima, poliuretanski podovi imaju i svoje mane. Njihova ugradnja uglavnom je skuplja od postavljanja laminata ili pločica, a kvalitetan rezultat zahteva stručnu pripremu i savršeno ravnu, čistu i suvu podlogu.

Tokom postavljanja potrebno je obezbediti odgovarajuće uslove temperature i vlažnosti kako bi se izbegle neravnine i stvaranje mehurića. Iako su veoma otporni, na sjajnim površinama s vremenom mogu nastati sitne ogrebotine, posebno u prostorijama sa velikom frekvencijom ljudi.

Dodatni izazov predstavlja sanacija eventualnih oštećenja, jer popravke na manjoj površini često ostavljaju vidljive tragove, pa je ponekad potrebno obnavljanje većeg dela poda. Takođe, nakon postavljanja neophodno je sačekati nekoliko dana da materijal potpuno očvrsne, dok kod jeftinijih varijanti može doći do promene boje usled dugotrajnog izlaganja sunčevoj svetlosti.

Zbog svega navedenog, poliuretanski podovi predstavljaju moderno i dugotrajno rešenje za uređenje enterijera, ali zahtevaju veće početno ulaganje, profesionalnu ugradnju i pravilno održavanje kako bi zadržali svoj izgled i funkcionalnost.

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