Odluka je objavljena u Službenom glasniku, a potpisao ju je predsednik Vlade Srbije Đuro Macut 11. juna.

Prema novoj odluci, akciza na olovni benzin i dalje će iznositi 61,24 dinara po litru, dok će akciza na bezolovni benzin ostati na nivou od 57,60 dinara po litru.

Kada je reč o gasnim uljima, akciza će do 21. juna iznositi 59,23 dinara po litru.

Zašto je mera produžena?

Vlada Srbije je još 14. maja donela odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate kao odgovor na rast proizvođačkih cena goriva izazvan povećanjem cena sirove nafte na svetskom tržištu.

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Prvobitna odluka važila je do 7. juna, a sada je njeno trajanje produženo za dodatni period.

Cilj ove mere je ublažavanje posledica rasta cena energenata i očuvanje stabilnosti domaćeg tržišta goriva u uslovima povećane neizvesnosti na globalnom tržištu nafte.

Produženjem odluke vozači i privreda će i u narednim danima plaćati gorivo uz niže akcizno opterećenje nego što bi bilo bez ove mere.

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