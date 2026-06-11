U toku prve sedmice juna na kvantaškoj pijaci u Beogradu zabeležena je dobra ponuda voća i povrća, kako domaćih proizvoda, tako i robe iz uvoza. Prema podacima STIPS-a, ponuda trešanja bila je na visokom nivou, dok je tržište višnje pratila dominantna cena od oko 250 dinara po kilogramu.

Rast ponude voća, pad cena pojedinih vrsta

Iz sedmice u sedmicu primetan je rast ponude maline, borovnice i kruške, dok je ponuda jagode bila slabija, što je dovelo do rasta cena u ovom segmentu.

S druge strane, povećana ponuda dinje i lubenice uslovila je pad njihovih cena. U odnosu na prethodni period pojeftinili su i brokoli, paprika, paradajz i zelena salata, dok su skuplji bili celer, grašak u mahuni, krompir, mladi kupus, praziluk, spanać i šargarepa.

Kvantaška pijaca u Leskovcu: prve breskve i kajsije

Na kvantaškoj pijaci u Leskovcu pojavile su se prve breskve i kajsije po dominantnoj ceni od oko 220 dinara po kilogramu, što je još uvek nepristupačno za deo kupaca u ovom regionu.

Ponuda lubenice i dinje je u porastu, dok se postepeno stabilizuje ponuda paradajza, paprike, krastavca, tikvice, crnog luka, mladog kupusa, brokolija, karfiola i zelja.

Po pitanju cena, zabeležen je rast kod trešnje, peršuna lišćara i spanaća, dok su krastavac salatar, crni luk, spanać i zelena salata bili jeftiniji.

Stabilna ponuda i prodaja u Novom Sadu

Na zelenoj pijaci u Novom Sadu ponuda poljoprivrednih proizvoda bila je prosečna, a prodaja stabilna. U odnosu na prethodni period skuplji su bili paprika ljuta, pasulj, spanać i zelje.

Istovremeno, zabeležen je pad cena lešnika, mladog kupusa, mladog krompira, paprike babure, paradajza, tikvice i zelene salate.

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