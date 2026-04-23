Prodaja je porasla za četiri procenta u periodu januar-mart u poređenju sa istim periodom prošle godine, sa 2,82 miliona registrovanih novih automobila.

U četvrtom kvartalu porasla je za 4,6 procenata, pokazali su podaci ACEA. Mart je doneo godišnji skok prodaje od 12,5 procenata, nakon povećanja od 1,4 procenta u prethodnom mesecu. Tržište je podržala snažna potražnja, dodatno podstaknuta novim i revidiranim poreskim olakšicama i podsticajima u glavnim evropskim ekonomijama, saopštilo je udruženje.

Skok odražava dobre rezultate na četiri vodeća tržišta, pri čemu je Nemačka zabeležila rast prodaje u martu za čak 16,0 procenata, a Francuska za 12,9 procenata.

Španija je odmah iza nje sa skokom prodaje od 11,7 procenata. Najmanji porast prodaje među "velikom četvorkom" u martu bio je u Italiji, za 7,6 odsto.

Popularni električni hibridi

U prva tri meseca ove godine registrovano je 546.937 novih potpuno električnih automobila, što je 30 odsto više nego u istom periodu prošle godine. Ovo je povećalo njihov tržišni udeo na 19,4 odsto, sa 15,2 odsto prošle godine. U grupi od četiri vodeća tržišta, prodaja potpuno električnih automobila najviše je porasla u Italiji, za 65,7 odsto.

Francuska je sledila sa povećanjem prodaje od 50,4 odsto, a zatim Španija i Nemačka, gde je prodaja porasla za nešto više od 41 odsto.

Najpopularniji pogonski sklop na početku ove godine takođe su bili hibridni električni automobili, sa tržišnim udelom od 38,6 odsto i 1.089.421 novom registracijom, što je 12,8 odsto više nego prošle godine.

Prema definiciji ACEA, grupa obuhvata "potpune i delimične hibride" koji, u zavisnosti od kapaciteta baterije, mogu da voze u proseku do 62 odsto vremena samo na električnu energiju.

Prodaja plag-in hibrida takođe je snažno porasla, za čak 30 odsto, sa 268.344 registrovanih vozila. Njihov tržišni udeo je u prvom kvartalu bio 9,5 odsto, piše tportal.

Prodaja benzinskih i dizel vozila je ponovo smanjena, za 18,2 i 15,7 odsto, respektivno. Tržišni udeo benzinskih vozila je pao na 22,6 odsto u prvom kvartalu, a dizel vozila na 7,7 odsto, pokazuju podaci ACEA.

