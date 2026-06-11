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Potrošač

Kupcima se vraća novac i bez fiskalnog računa - povlačenje proizvoda iz prodavnica u Hrvatskoj

Bakterija Listeria monocytogenes može predstavljati zdravstveni rizik.

Autor:  Dubravka Jovanović
11.06.2026.13:20
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Kupcima se vraća novac i bez fiskalnog računa - povlačenje proizvoda iz prodavnica u Hrvatskoj
Foto: STEKLO/Shutterstock
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Sa tržišta se povlači proizvod iz kategorije suhomesnatih proizvoda, nakon što su laboratorijska ispitivanja pokazala prisustvo bakterije Listeria monocytogenes iznad dozvoljenih granica, piše Hapih.

Kompanija Grof Lovski saopštila je da se povlačenje odnosi na salamu od divljači u pakovanju od 250 grama, koja je distribuirana u maloprodajnom lancu Konzum.

Sporne serije proizvoda su:

  • LOV5026030626
  • LOV5026010626
  • LOV5026260526

Iz kompanije navode da je odluka o povlačenju doneta nakon rezultata analiza koje nisu u skladu sa evropskom Uredbom (EZ) br. 2073/2005 o mikrobiološkim kriterijumima za hranu.

Šta treba da urade potrošači?

Kupcima se savetuje da odmah provere serijski broj na pakovanju. Ukoliko se poklapa sa navedenim serijama, proizvod treba vratiti u prodavnicu u kojoj je kupljen, uz povraćaj novca - čak i bez fiskalnog računa.

Važno upozorenje

Bakterija Listeria monocytogenes može predstavljati zdravstveni rizik, posebno za trudnice, starije osobe i osobe sa oslabljenim imunitetom, zbog čega se ovakve mere povlačenja sprovode preventivno.

Stav kompanije

Iz kompanije Grof Lovski poručuju da primenjuju visoke standarde kvaliteta i da poseduju IFS sertifikat, kao i da se sve mere preduzimaju kako bi se očuvala bezbednost potrošača.

"Žao nam je zbog neprijatnosti koje je ovaj slučaj mogao da izazove kupcima", navodi se u saopštenju.

Iako su ovakva povlačenja neprijatna za potrošače, stručnjaci ističu da su ona zapravo znak da sistem kontrole hrane funkcioniše – jer se potencijalno rizični proizvodi uklanjaju pre nego što dospeju do šire upotrebe.

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Novac Hrvatska Prodavnica povlačenje

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