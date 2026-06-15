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Amerikanci kupili ponos Jadrana - najduži jedrenjak na svetu dobija novu ulogu

Brodosplit je prodao luksuzni jedrenjak Golden Horizon, jedan od najdužih na svetu, američkom pomorskom univerzitetu za 110–120 miliona evra.

Autor:  Dubravka Jovanović
15.06.2026.15:14
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Amerikanci kupili ponos Jadrana - najduži jedrenjak na svetu dobija novu ulogu
Foto: Shutterstock/AbdullahArts_222
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Hrvatska brodogradilišna kompanija Brodosplit prodala je svoj luksuzni jedrenjak Golden Horizon, jedan od najdužih jedrenjaka na svetu sa krstastim jedrima, prenose hrvatski mediji, piše Jutarnji.

Prema dostupnim informacijama, brod je prodat američkom pomorskom univerzitetu, a procenjena vrednost transakcije kreće se između 110 i 120 miliona evra.

Jedrenjak impresivnih dimenzija

Golden Horizon važi za jedinstveni brod u svetskoj brodogradnji. Reč je o modernoj replici istorijskog jedrenjaka France II iz 1913. godine.

Ključne karakteristike broda:

  • dužina: 162 metra

  • širina: 18,5 metara

  • 5 jarbola i 36 krstastih jedara

  • ukupna površina jedara: 6.347 m²

Brod je projektovan kao luksuzni kruzer, ali i kao školski i edukativni ploveći objekat.

Od narudžbine do višegodišnjih problema

Izgradnju broda 2015. godine naručila je kompanija Star Clippers iz Monaka, ali su problemi sa kašnjenjem doveli do raskida ugovora 2019. godine.

Nakon toga je pokrenuta međunarodna arbitraža u Holandiji, gde je odlučeno da Brodosplit mora da plati odštetu od oko 13 miliona evra.

Brod je prvobitno trebalo da bude završen 2017. godine, ali projekat je završen tek 2021.

Zaplena, spor i povratak u Split

Tokom testiranja i čarter plovidbe 2021. godine, brod je nakratko zaplenjen u luci Dover zbog nerešenih finansijskih obaveza.

Nakon što je deo odštete plaćen, brod je pušten i kasnije vraćen u Split, gde je ostao u brodogradilištu.

Od 2022. godine Brodosplit je Golden Horizon zvanično nudio na prodaju po ceni od oko 118 miliona evra, ali je proces prodaje trajao godinama.

Luksuzni kruzer sa velikim kapacitetom

Golden Horizon je bio zamišljen kao luksuzni putnički brod sa:

  • 140 kabina

  • kapacitetom do 324 putnika

  • posadom od 154 člana

  • šest paluba za putnike i sadržaje

Brod može da plovi kombinovano – na jedra, motore ili oba sistema zajedno.

Performanse i autonomija

Pri povoljnim uslovima, brod može da dostigne brzinu do 17 čvorova na jedra, a uz motorni pogon i do oko 20 čvorova.

U motornom režimu, potrošnja goriva iznosi oko 2 tone dizela dnevno, dok ukupni kapacitet rezervoara omogućava autonomiju od više od 16 dana plovidbe.

Od luksuznog kruzera do mogućeg "plovećeg kampusa"

Zanimljivo je da je brod projektovan tako da se može modifikovati u edukativni centar, pa bi, uz određene prepravke, mogao da primi i do 600 studenata i profesora, funkcionišući kao svojevrsni ploveći univerzitetski kampus.

Prodaja Golden Horizon-a označava kraj dugog i kompleksnog poglavlja za Brodosplit, obeleženog kašnjenjima, sudskim sporovima i finansijskim izazovima, ali i stvaranjem jednog od najimpresivnijih modernih jedrenjaka na svetu.

Sada ovaj „ploveći gigant“ dobija novu ulogu, potencijalno u obrazovnom sistemu SAD, gde bi mogao da nastavi život daleko od splitskog brodogradilišta.

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Hrvatska Prodaja jedrenjak

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